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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Салон краси
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
2 хв

Весняний нейл-арт: добірка оригінальних ідей манікюру

Весною природа прокидається після довгого сну та разом із нею оживає бажання оновитися. У повітрі витає аромат свіжих квітів, сонце грає у листі дерев, а душа просить барв. Саме час освіжити не лише гардероб, а й манікюр — деталь, яка здатна змінити настрій та додати впевненості.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Весняний нейл-арт: добірка оригінальних ідей

Весняний нейл-арт: добірка оригінальних ідей / © Credits

Цього сезону нейл-арт знову стає майданчиком для самовираження — грайливим, чуттєвим, витонченим. Тенденції весни охоплюють усі смаки: від витонченого мінімалізму до яскравої кольорової експресії. У центрі уваги — природність, легкість і життєрадісні відтінки, які нагадують про пробудження природи, про це розповіло видання Stylist.

Квіткові візерунки: класика весняного настрою

Флористичний дизайн не втрачає актуальності: пелюстки сакури, маргаритки, тюльпани — усе це можна побачити на нігтях модниць. Але зараз тренд набуває нових рис — популярності набирають акварельні мотиви, коли квіти мають вигляд немов намальовані пензлем художника. Особливо ефектний вигляд має квітковий нейл-арт на молочній чи напівпрозорій основі.

Пастельні відтінки: спокійна елегантність

Ніжно-рожевий, м’ятний, лавандовий, вершковий жовтий — пастельна палітра залишається фаворитом весняного сезону. Вона чудово пасує до світлого одягу та створює відчуття легкості й жіночності. Цьогоріч популярні однотонні покриття, які можна урізноманітнити тонким глітером або перламутровим блиском.

Тиха розкіш: мінімалізм у найкращому вигляді

Це втілення стриманого шику: коротка довжина, нейтральні бежеві чи тілесні відтінки, делікатні акценти — наприклад, тонка золота смужка чи напівпрозорий френч. Такий манікюр підходить як для офісного дрес-коду, так і для романтичного побачення.

Хром і перли: блиск без надмірності

Хромовані нігті — ще один тренд, який впевнено тримає позиції. Цієї весни у моді дзеркальний блиск у сріблястому, рожевому, персиковому чи ліловому виконанні. Особливо ефектний вигляд має хром із перловим переливом, який додає образу гламурного відтінку.

Дофаміновий манікюр: кольори, які підіймають настрій

Весна — це не лише час ніжності, а й енергії. Дофаміновий нейл-арт із яскравими кольорами — помаранчевим, електричним синім, соковитим малиновим — миттєво викликає усмішку. Комбінуйте кілька соковитих відтінків в одному манікюрі — у вигляді градієнтів, смужок або геометричних фігур.

Графічні акценти: мистецтво на кінчиках пальців

Поціновувачам креативу сподобаються графічні дизайни — абстракція, лінії, зигзаги, гра контрастів. Цей тренд ідеально поєднується з мінімалістичними образами, додає родзинку навіть найпростішому вбранню.

Повітряний омбре: легкість на дотик

Омбре повертається, але в оновленому, повітряному варіанті. Переходи кольору стають м’якшими, ніби розмитими аквареллю. Особливо популярні поєднання рожевого з персиковим, лілового з білим, небесного з м’ятним.

Гелеві вставки та об’ємні елементи

Для тих, хто прагне чогось незвичайного, варто звернути увагу на 3D-елементи — краплі гелю, об’ємні сердечка, «скляні» вставки. Такий нейл-арт має футуристичний та сміливий вигляд, додає нігтям унікального вигляду.

Весна — час розквіту і ваші нігті можуть стати його дзеркальним відображенням. Не бійтеся грати з кольором, текстурами та формою — адже нейл-арт, як і мода, — це простір для самовираження.

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