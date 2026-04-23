Видання Woman&Home зібрало найактуальніші відтінки весни, які вже обирають майстри манікюру та зірки. Від ніжної пастелі до теплих нейтральних відтінків, цього сезону тренди працюють на вашу природну красу.

Весна — завжди про оновлення і хоча ми починаємо мріяти про сандалі ще у лютому, справжній момент для «перезапуску» нігтів на ногах настає саме зараз. Тому головне завдання — обрати відтінок, який освіжить образ, але не матиме надто «літній» вигляд.

За словами манікюрниці Тіну Белло, цього сезону попит змістився у бік ніжного бузкового, кремово-рожевого та фісташкового. Ці відтінки мають стриманий вигляд, але водночас додають кольору.

«Запечений» нейтральний

Теплі відтінки бежевого, персикового та рожево-коричневого мають природний вигляд, але «живіший», ніж класичний нюд. Такі кольори створюють ефект здорових, доглянутих нігтів і мають гарний вигляд навіть без засмаги.

Фісташковий зелений

Свіжий, але не занадто яскравий. Цей відтінок легко поєднується з весняним гардеробом і перегукується з трендами на матчу та м’ятні тони, і, ймовірно, залишиться актуальним і влітку.

Ніжно-рожевий

Відтінок квітучої сакури — безпрограшна класика. Він додає свіжості, має елегантний вигляд і пасує практично всім.

Холодний бузковий

Лілові та лавандові відтінки — ще один фаворит сезону. Особливо гарний вигляд вони мають на холодних підтонах шкіри та у поєднанні з жовтим одягом.

Французький педикюр

Класика, яка не виходить із моди. Світло-рожева база та білий край — ідеальний варіант для тих, хто хоче універсальний та акуратний вигляд від весни до літа.

Молочно-рожевий

Напівпрозорий, ніжний та максимально природний. Цей варіант має доглянутий вигляд, підходить під будь-який образ і особливо гармонійний навесні.

Небесно-блакитний

Блакитний — це не тільки про експерименти. Світлі, холодні відтінки мають делікатний вигляд, додають свіжості та чудово поєднуються з короткою формою нігтів.

За словами Тіну, дедалі популярнішим стає тональний манікюр і педикюр, коли руки й ноги виконані у різних відтінках однієї колірної гами. Цей ефект уже демонструвала Вікторія Бекхем зі своїм фірмовим рожевим — стримано, але стильно.

Весняний педикюр — не про радикальні зміни, а про м’який перехід від зимової стриманості до літньої яскравості. І якщо ви досі не визначилися з кольором, обирайте той, який хочеться носити щодня, бо найкращий тренд весни — комфорт і впевненість у собі.