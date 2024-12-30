Ви цього могли не знати: як правильно приймати душ

Виявляється, існує правильний спосіб приймати душ і хоча ви, звичайно, можете просто як завгодно намилитися, є певний підхід до підтримання гігієни.

Видання RealSimple розповіло, що існує правильний спосіб приймати душ. Це не просто щоденна рутина, а справжнє мистецтво. Ці поради допоможуть вам досягти м’якості шкіри, здоровішого волосся та ефективного очищення.

Як часто треба приймати душ

Мінімум тричі на тиждень. (Сім — це максимум для більшості людей) Душ — це не тільки спосіб очистити тіло, але й зменшити ризик захворювань. Проте, надмірна чистота може нашкодити. Коли ви занадто часто миєтеся, ви позбавляєте шкіру керамідів, а це викликає викликають сухість і свербіж. Щоб зрозуміти, коли настав час митися, проведіть простий тест на нюх. Якщо здається, що ви починаєте відчувати запах, це може бути сигналом до зміни мікробіома шкіри, яке викликає подразнення.

Якою має бути температура води

Ніхто не примушуватиме вас приймати крижаний душ. Оптимальна температура — між теплою та гарячою. Щоб перевірити, чи не надто гаряча вода, увімкніть її та подивіться на дзеркало: якщо воно повністю запотіває за хвилину-дві, треба трохи зменшити температуру. Занадто гаряча вода не змиває всі залишки мийного засобу та може висушити шкіру. Крім того, гаряча вода може зруйнувати шкірний бар’єр швидше, ніж тепла.

Вибір мила

Коли справа доходить до мийних засобів, шукайте формули з позначками "гіпоалергенний" та "без запаху". Це означає, що продукт містить менше подразнювальних інгредієнтів. Уникайте антибактеріальних засобів для миття тіла, оскільки вони можуть викликати сухість.

Чи розмножує мило мікроби

Ймовірність перенесення бактерій через мило мінімальна. Достатньо зберігати шматок мила сухим, щоб зменшити ризик бактеріального зараження.

Як довго залишати кондиціонер

Кондиціонер закриває кутикулу та розгладжує волосяний стрижень, робить його легшим для розчісування. Це відбувається миттєво, тому триваліше утримування кондиціонера не покращить результату.

Тривалість приймання душу

Ідеальний час під душем — до 10 хвилин. Перебування під водою довше може порушити природний бар’єр шкіри. Але короткостроковий релакс у душі час від часу не зашкодить.

Як часто мити голову

Шкіра голови підкаже вам, коли це робити. Мийте волосся лише тоді, коли воно стає жирним, щоб не позбавляти його природних масел. Тонке волосся можна мити кожні два-три дні, а завите — до семи днів.

Послідовність миття

Розчешіть волосся . Це краще робити перед душем, щоб уникнути ламкості.

. Це краще робити перед душем, щоб уникнути ламкості. Шампунь і кондиціонер . Нанесіть шампунь, масажуючи шкіру голови, а потім кондиціонер на кінчики волосся.

. Нанесіть шампунь, масажуючи шкіру голови, а потім кондиціонер на кінчики волосся. Мийте тіло. Починайте з шиї та рухайтеся вниз. Особливу увагу приділіть пахвам, ногам і інтимним зонам. Не забувайте про стопи.

Починайте з шиї та рухайтеся вниз. Особливу увагу приділіть пахвам, ногам і інтимним зонам. Не забувайте про стопи. Гоління . Найкраще голитися, коли шкіра тепла та волога.

. Найкраще голитися, коли шкіра тепла та волога. Вимийте обличчя. Робіть це наприкінці, щоб видалити залишки засобів.

Пілінг перед голінням

Якщо вам подобається відлущування, робіть це, але не обов’язково перед голінням. Головне — міняти лезо після шести використань.

Як правильно сушитися

Замість розтирання промокніть тіло рушником. Волосся краще сушити рушником із мікрофібри, щоб зменшити ламкість. І не забудьте нанести лосьйон на вологу шкіру для максимального зволоження.

Тепер ви знаєте все, що потрібно, щоб зробити душ корисним і приємним ритуалом.

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