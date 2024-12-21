Ви навіть не підозрюєте: 7 речей, які шкодять вашому волоссю під час фарбування

Фарбування волосся вдома стає дедалі популярнішим вибором для багатьох жінок. Це зручно, економно та іноді навіть необхідно, коли ваш перукар не може приділити вам час.

Незалежно від причин, які спонукають вас взятися за пензлик і фарбу, дуже важливо знати, як уникнути поширених помилок. Адже навіть найменша недбалість може нашкодити вашому волоссю чи зіпсувати очікуваний результат. Видання Real Simple розповіло, як вам досягти ідеального кольору та водночас зберегти здоров’я волосся.

Мабуть, кожна з нас хоч раз нехтувала детальними інструкціями до побутових пристроїв, але у випадку з фарбою для волосся це може стати фатальною помилкою. Інструкція на упаковці існує не просто так. Уважне ознайомлення з правилами допоможе зрозуміти, як правильно змішати компоненти та скільки часу залишати фарбу на волоссі.

Вірність бренду

Якщо ви вже знайшли фарбу, яка підходить вашому волоссю та дарує чудовий результат, не поспішайте експериментувати з іншими марками. Зміна бренду може вплинути на кінцевий відтінок і якість фарбування. Якщо у вашій улюбленій фарбі закінчилися запаси у магазині, краще пошукати її в іншому місці, ніж ризикувати та купувати незнайомий продукт.

Дзеркала — ваші найкращі помічники

Фарбування волосся вдома має свої виклики і один із них — фарбування потилиці. Використовуйте два дзеркала для точного нанесення фарби. Ручне дзеркало допоможе вам побачити ті ділянки, які важко контролювати. Це гарантує, що жодне пасмо не залишиться нефарбованим.

Достатня кількість фарби

Однієї коробки фарби може бути недостатньою, особливо якщо у вас довге чи густе волосся. Завжди купуйте додаткову упаковку. Ваше волосся може виявитися порістішим, ніж ви очікуєте, і тоді однієї упаковки просто не вистачить.

Захист шкіри

Фарба для волосся може залишити небажані сліди на шкірі, особливо на лобі, скронях або вухах. Щоб цього уникнути, нанесіть тонкий шар вазеліну чи жирного крему навколо лінії росту волосся. Це простий, але дієвий спосіб зберегти шкіру чистою та уникнути неприємних сюрпризів.

Обережно з гарячою водою

Після фарбування волосся варто уникати гарячої води. Вона може розкрити кутикулу волосини, що призведе до швидкого вимивання кольору. Рекомендується використовувати прохолодну воду, щоб закріпити кутикулу та зберегти яскравість відтінку. Хоча це може бути менш комфортним, результат того вартий.

Відпочинок від миття

Щойно ви пофарбували волосся, дайте йому час адаптуватися до нового кольору. Варто не мити голову протягом 48–72 годин. Це дозволить кутикулі закритися, а кольору — закріпитися.

Уникайте гарячих інструментів

Щойно пофарбоване волосся особливо вразливе до пошкоджень. Використання плойки, праски чи гарячого фена може зробити волосся ламким і тьмяним. Якщо гарячі інструменти все ж необхідні, не забувайте про термозахист, але краще дайте волоссю кілька днів на відновлення.

Домашнє фарбування волосся може бути чудовою альтернативою салонним процедурам, якщо дотримуватися цих простих правил.

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