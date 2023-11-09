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Щоб бути чарівною: топ-3 зачіски на кожен день

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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340
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Щоб бути чарівною: топ-3 зачіски на кожен день

Топ-3 зачіски на щодень / Фото: Credits

Блогерка Бекс у своєму ТікТок-блогу показала 3 різні зачіски, які підійдуть на кожен день та потребують мало часу.

Варіант перший

Для цієї зачіски вам знадобляться два маленькі затискачі "краби". Спочатку на потилиці зробіть хвіст, зав'яжіть резинкою. Далі розділіть його на дві рівних частини. Закрутіть верхню половину, вкладіть над резинкою та зафіксуйте затискачем. Так само закрутіть другу частину, але вкладіть вже під резинкою та зафіксуйте другим "крабом".

Варіант другий

Для нього підготуйте заколку із бантиком або звичайну шовкову стрічку. Розділіть волосся горизонтально, верхню частину зберіть вкупу та зав'яжіть маленькою резинкою, не витягуючи повністю хвіст, щоб лишився невеликий пучок. Вчепіть заколку над резинкою, щоб прикрити або ж зав'яжіть стрічку бантиком, обмотавши поверх неї.

Варіант третій

Для цієї зачіски відділіть волосся зверху, зав'яжіть хвостик резинкою. Витягніть спереду з боків по одній прядці. Пальцями розділіть волосся посередині над резинкою, та протягніть крізь отвір частину хвоста в пучок, лишивши кінці зверху. Закріпіть невеликим затискачем пучок на потилиці і прикрийте його опустивши кінці донизу.

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Нагадаємо: раніше ми описали топ-5 зачісок із затискачем "краб".

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Дата публікації
Перегляди
340
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