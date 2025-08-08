Відчуйте гламур: як зробити зачіску Памели Андерсон у стилі старого Голлівуду

Як зробити зачіску Памели Андерсон у стилі старого Голлівуду / © Getty Images

Її елегантний кучерявий боб став символом жіночності, легкості та стилю, поєднанням ретро-гламуру та витонченості середземноморського відпочинку. Якщо ви мріяли про зачіску, яка одночасно додає об’єм, омолоджує та вимагає мінімальних зусиль у повсякденному догляді, це укладання саме для вас, розповіло видання Woman&Home.

Чому боб Памели Андерсон підкорив серця стилістів

Памела вперше продемонструвала нову зачіску на Met Gala 2025 і з того моменту її короткий кучерявий боб став синонімом елегантності. У цьому укладанні майстерно поєдналися:

старий Голлівуд — об’ємні, грайливі хвилі, які нагадують Мерілін Монро та Елізабет Тейлор;

італійська Рив’єра — невимушеність, легка недбалість, як після морського бризу;

модні тренди сезону — простота ліній, природний об’єм, акцент на здоровому блиску волосся.

Зачіска Памели — це не просто краса, а й комфорт, коротке волосся не обтяжує влітку, його легко укладати та воно підходить жінкам різного віку.

© Getty Images

Як повторити боб Памели Андерсон

Оберіть правильну довжину. Зачіска має доходити до рівня щелепи, огортати обличчя та шию. Покажіть стилісту фото Памели Андерсон із Met Gala чи з вулиць Нью-Йорка, вони стануть ідеальним референсом.

Додайте текстуру та легкість. Основна родзинка зачіски — пружні, м’які локони, які спрямовані у різні боки. Передні пасма завиваються всередину, щоб обрамити обличчя. Потилиця та верхні шари завиваються назовні, щоб створити ефект легкого об’єму та динаміки.

Захистіть волосся від термічного впливу. Перш ніж користуватися плойкою чи щипцями, нанесіть термозахисний спрей. Він має не лише захищати волосся, а й зволожувати його.

Зробіть локони плойкою з конусоподібною насадкою . Можна обрати інструмент спеціально для короткого волосся з охолодженим наконечником, який буде зручно використовувати навіть новачкам.

Фіксація без ефекту «шолома». Легкий лак або спрей для текстурування дозволять зберегти форму, не склеюючи пасма. Після фіксації розчешіть локони щіткою з натуральною щетиною, щоб надати їм м’якості.

Зачіска Памели має ідеальний вигляд як із романтичною сукнею у стилі мінімалізм, так і з маленькою чорною сукнею. Ви легко зможете варіювати образ, наприклад, заколоти пасмо за вухо, додати обідок або прикрасу, підкрутити лише кінчики чи зробити чіткі завитки для вечірнього варіанту.