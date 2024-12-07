Видимі ознаки нездорових нігтів: на що звернути увагу

Нехтування здоров’ям натуральних нігтів може стати причиною серйозних проблем, адже зовнішній вигляд нігтів є важливим індикатором загального стану організму.

Видання realsimple розповіло, що деякі порушення в стані нігтів можуть свідчити про дефіцит вітамінів, інші — про серйозніші захворювання, які потребують медичного втручання.

Чому нігті стають нездоровими

Однією з найпоширеніших причин пошкодження нігтів є використання шкідливих інгредієнтів у засобах для догляду, таких як формальдегід. Наприклад, зміцнювачі нігтів із формальдегідом можуть провокувати ламкість і розшарування нігтів, а також оніхолізис (відшарування нігтьової пластини).

Ще одним шкідливим фактором є ацетон: його надмірний вплив пересушує нігті, що призводить до їхньої ламкості, тріщин і втрати міцності. Засоби, які рекламуються як "лікувальні", але вимагають зняття за допомогою ацетону, часто погіршують ситуацію.

Пошкодження можуть також виникати через травми: агресивне шліфування нігтів, видалення кутикули чи надмірне використання нарощувальних матеріалів, таких як гель або акрил. До цього додається вплив генетики — схильність до ламкості нігтів часто передається у спадок, а старіння лише підсилює проблему.

Нігті отримують поживні речовини та кисень із кровотоку. Поганий периферичний кровообіг може стати причиною недостатнього живлення нігтьових пластин, через що вони стають слабкими та ламкими.

Ознаки нездорових нігтів

Сигнали, які вказують на проблеми з нігтями, можуть бути різними:

Виступи на нігтях. Поздовжні чи поперечні борозенки сигналізують про уповільнення росту чи дефіцит поживних речовин.

Ламкість і розшарування. Нігті, які легко ламаються, можуть свідчити про зневоднення чи надмірний вплив хімічних засобів.

Зміна кольору. Жовті нігті можуть бути наслідком використання лаку чи куріння. У важких випадках це може вказувати на захворювання легенів або ревматоїдний артрит.

Особливо небезпечні:

Зелено-чорні плями. Ця зміна кольору може бути ознакою бактеріальної інфекції.

Темна чорна смуга. Така ознака потребує негайного звернення до дерматолога, адже може вказувати на рак шкіри.

Ямки чи викривлення. Вони часто супроводжують псоріаз або проблеми з легенями.

Також слід звернути увагу на товщину нігтів: надто тонкі нігті можуть бути ознакою дефіциту заліза, а надто товсті — грибкового ураження.

Як повернути нігтям здоров’я

Здорові нігті мають рівну пластину, природний блиск, гнучкість і рожевий відтінок. Щоб підтримувати їх у належному стані, важливо дотримуватися кількох правил:

Відмовтесь від шкідливих продуктів. Уникайте гелів, акрилу та лаків, які містять шкідливі інгредієнти.

Зволожуйте нігті. Регулярне використання олій для кутикули допомагає уникнути пересушування.

Збалансуйте харчування. Включіть у раціон продукти, багаті на вітамін С, біотин, цинк, залізо та магній.

Давайте нігтям "відпочинок". Перерви між нарощуваннями дозволяють натуральним нігтям відновитися.

Якщо ви все ж бачите на нігтях ознаки нездорового стану, зверніться до дерматолога. Лише професіонал зможе виявити справжню причину та призначити відповідне лікування.

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