Вінтажні хвилі: як зробити елегантне укладання у стилі 20-х

Вінтажні хвилі: як створити елегантне укладання у стилі 20-х / © Credits

У 1920-х вони стали символом жіночої свободи та нового стилю життя. А сьогодні повернулися на подіуми та червоні доріжки як найвишуканіша зачіска для вечора, весілля чи фотосесії. І що найприємніше, зробити вінтажні хвилі можна вдома, без плойки та спеціальних інструментів. А як їх правильго зробити розповела блогерка Erin Parsons.

Що таке вінтажні хвилі

Це чіткі S-подібні хвилі, які створюються пальцями, гребінцем і гелем для волосся. Ця зачіска з’явилася у часи джазу та «нових жінок» — сміливих, емансипованих, з короткими стрижками та яскравою помадою. Саме тоді вона стала символом розкоші та сексуальності, а сьогодні — елегантності та ретро-шарму. Її носять Зендея, Карді Бі, Емма Стоун, Кара Делевінь і кожна з них доводить, що класика 20-х ідеально поєднується з сучасністю.

Що вам знадобиться

Інструменти:

гребінець для укладки

металеві чи пластикові кліпси

фен із дифузором

Засоби:

гель або паста для фіксації

лак для волосся

Як зробити вінтажні хвилі

Почніть із вологого волосся. Вимийте голову та трохи підсушіть рушником. Якщо волосся сухе, збризніть його водою, вологе легше піддається формуванню. Нанесіть засіб для фіксації. Виберіть гель або пасту, яка дає еластичну фіксацію. Гель підійде для густого волосся, паста — для тонкого. Розподіліть рівномірно від коренів до кінчиків. Розділіть волосся на секції. Зробіть горизонтальний проділ від вуха до вуха. Потім кожну частину поділіть вертикально на 4–6 секцій шириною приблизно 2 см. Чим менші секції, тим дрібніші хвилі. Формуйте хвилі. Візьміть одне пасмо. Гребінцем задайте форму літери «C», притисніть вигин пальцями біля основи. Потім створіть «C» у протилежний бік, так формується класична S-хвиля. Закріпіть кліпсами. Розмістіть кліпсу діагонально до хвилі, плоскою стороною до голови. Це допоможе зберегти форму без заломів. Дайте волоссю висохнути. Можна залишити природним чином або скористатися феном із дифузором. Не знімайте кліпси, доки волосся повністю не висохне. Завершіть укладання.Зніміть кліпси, розділіть хвилі пальцями для більшої м’якості та зафіксуйте лаком.

Трохи історії

Вінтажні хвилі вперше з’явилися у 1920-х — епоху джазу, коротких суконь і сміливих жінок. Їх носили Джозефіна Бейкер, Клара Боу, Бетт Девіс. Потім мода повернулася у 90-х — на хвилі хіп-хопу, коли Missy Elliott та TLC зробили зачіску знову культовою. І от зараз — нове відродження: голлівудські зірки та модні редактори обирають саме цю класику для червоних доріжок.

Кому пасують вінтажні хвилі

Найкраще зачіска виглядає на короткому чи середньої довжини волоссі.

Ідеально підходить для прямого чи злегка хвилястого волосся середньої густини.

Якщо волосся густе чи кучеряве, використовуйте більше гелю та терпіння, головне, не поспішайте.

Щоб ваша зачіска протрималася не лише вечір, спіть у шовковій хустці чи сатиновому чепчику, це запобіжить сплутуванню та збереже блиск. Вранці просто розчешіть хвилі пальцями і ви знову готові підкорювати світ.

Ретро-хвилі — це не просто зачіска, а настрій. Вона дарує впевненість, жіночність і відчуття, ніби ви щойно зійшли зі сторінок старого глянцю. Тож наступного разу, коли захочеться мати бездоганний вигляд, просто розчешіть волосся у ритмі джазу.