Вітаміни для жіночого й чоловічого волосся: які обрати та як вони працюють

Дефіцит вітамінів і мінералів негативно позначається на функціонуванні всього організму, зокрема й на стані волосся.

Здорове й доглянуте волосся залежить від різноманітного харчування та його насиченості поживними речовинами. Дієта з низьким вмістом вітамінів і мінералів, необхідних для правильного зростання і стану волосся, може спричинити його випадіння, ламкість та уповільнення зростання. В такому разі варто подумати про вживання вітамінних бадів, які поліпшать зовнішній вигляд шевелюри.

Які вітаміни та мікроелементи будуть корисні для вашого волосся, розповідає лікарка сімейної медицини Кристина Шевченко.

Чому волосся має поганий вигляд

Стан волосся дуже часто є відображенням неправильного харчування, бідного на вітаміни та мікроелементи. Вагітність, годування грудьми, надмірний стрес або неправильні косметичні процедури також можуть стати проблемою для нього. Якщо волосся починає надмірно випадати – це тривожний сигнал, який не можна ігнорувати. В разі ослаблення стану волосся варто замислитися про зміну раціону та початок приймання добавок. Так, поповнення організму вітамінами А, Е, D, Н, РР та вітамінами групи В дає змогу значно поліпшити стан волосся.

На замітку! Якщо ми втрачаємо понад 200 волосин на день – це сигнал для занепокоєння. Краще записатися на прийом до лікаря-трихолога і визначити причину такої проблеми.

Які вітаміни найкраще підходять для волосся

На стан волосся найбільше впливають вітаміни групи В, а також вітаміни А, Е, D, біотин, С і деякі інші мікроелементи, наприклад, як-от кальцій. Кожен із них відіграє різну роль в організмі та відповідає за правильне функціонування різних фізіологічних систем і процесів. Своєю чергою всі вони відповідають за хороший стан волосся, шкіри й нігтів.

Вітаміни для волосся – БАДи

Вітаміни для волосся жінок і чоловіків / Фото: Credits

Сучасні вітамінні препарати для волосся можуть бути однокомпонентними, наприклад, біотин, а можуть містити кілька речовин, що позитивно впливають на стан волосся. Залежно від ваших уподобань, ви можете вибрати добавки у вигляді капсул, таблеток, крапель або рідини.

Вітамін А

Одним із симптомів дефіциту вітаміну А є надмірне випадіння волосся, сухість і ламкість кінчиків. Вітамін А впливає на правильне зроговіння клітин матриксу волосся, а також покращує метаболізм волосяних цибулин.

Вітаміни групи В

Вітаміни групи В перешкоджають випадінню волосся та стимулюють зростання нового. Найбільш важливими є:

Вітамін В5 – покращує пігментацію волосся, чинить заспокійливу дію на запалення шкіри голови та затримує процес облисіння, пов'язаний зі старінням організму.

Вітамін В2 – запобігає випадінню волосся.

Вітамін В6 – зміцнює структуру волосся.

Вітамін В9 – стимулює зростання волосся та запобігає посивінню.

Вітамін B12 – зміцнює волосся та запобігає його випадінню; за його дефіциту волосся швидше жирніє.

Біотин

Вітамін Н або біотин має величезний вплив на стан волосся, а також шкіри й нігтів. Його присутність необхідна для підтримання відповідного рівня цинку, що своєю чергою є основним будівельним блоком волосся та нігтів.

Колаген

Колаген – це білок, який забезпечує організм незамінними амінокислотами, що живлять волосяні цибулини та впливають на їхнє відновлення і правильне зростання. Дефіцит колагену може проявлятися тонким, ламким і сухим волоссям, а також надмірним його випадінням.

Вітамін Е

Вітамін Е покращує стан, оптимально зволожує, а також живить та відновлює шкіру голови. Його відповідний рівень робить волосся густим, гладким і блискучим. Крім того, він зміцнює кровоносні судини, збільшує та прискорює всмоктування поживних речовин у волосяні фолікули.

Амінокислоти

Амінокислоти підтримують зростання волосся, тому що вони стимулюють роботу волосяних фолікулів. Завдяки амінокислотам волосся стає густішим, сильнішим і краще блищить. Серед добавок для волосся: метіонін, цистин, цистеїн, аргінін і тирозин.

Кремній

Цей елемент зменшує ламкість волосся, зміцнює пасма та прискорює їхнє зростання. Його дефіцит може спричинити передчасне посивіння волосся, його надмірне випадіння та появу лупи. Джерелом кремнію в харчових добавках зазвичай є натуральні трави й рослини, наприклад, екстракт пагонів бамбука, екстракт кропиви та хвоща. Кремній і біотин для волосся – ідеальне поєднання двох найефективніших інгредієнтів, які не лише здатні відновити густоту волосся, а й чинять зміцнювальну й пом'якшувальну дію.

Кератин у капсулах

Кератин відповідає за структуру й форму волосся, а також його бездоганний стан. Крім того, він захищає волосся від зовнішніх чинників, надає йому еластичності та блиску, запобігає випадінню. Дефіцит кератину робить волосся більш сприйнятливим до ушкоджень, воно стає ламким і починає випадати.

Селен

Достатній запас селену забезпечує волоссю еластичність, а також перешкоджає випадінню. Його дефіцит може спричинити більшу жирність волосся і появу лупи. Селен також має антибактеріальні та протигрибкові властивості, завдяки чому захищає шкіру голови від запалень.

Цинк

Цинк контролює метаболізм амінокислот, з яких складається волосся. Крім того, він сприяє засвоєнню вітамінів, зокрема вітаміну А, та регулює роботу сальних залоз.

Вітамін С

Це потужний антиоксидант, який захищає від окисного стресу. Пошкодження, спричинені надлишком вільних радикалів, можуть блокувати зростання волосся та прискорювати старіння. Вітамін С також необхідний для синтезу колагену і підтримує засвоєння заліза, яке також необхідне для зростання волосся.

Які вітаміни потрібні для чоловічого волосся

Особливим вітаміном для чоловіків, які бояться облисіння, є вітамін D. Нещодавні дослідження показали, що ключову роль у процесі випадіння волосся відіграють рецептори вітаміну D. Вчені з Медичного коледжу Вейла Корнелла в Нью-Йорку стверджують, що вітамін D здатен активувати гени, які стимулюють зростання волосся, і водночас пригнічують гени, що відповідають за облисіння.

Його дія може підтримуватися вітаміном С, який також захищає волосся від випадіння і стимулює його відростання. Особливо вітамін С потрібен завзятим курцям, чиє волосся не в найкращому стані.

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