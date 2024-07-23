Витягування волосся кухонною фольгою: експерти оцінили ефективність та безпеку методу

Можливо, ви бачили в соціальних мережах ролики, на яких дівчата з легкістю випрямляють волосся, що пушиться, за допомогою кухонної фольги. Цей лайфгак став вірусним і багато хто відкрив для себе простий спосіб досягти ефекту гладкої блискучої шевелюри без спеціальних засобів, але поки незрозуміло, наскільки цей спосіб ефективний і безпечний для вашого волосся.

Інтернет — чудове місце для навчання новим, цікавим та незвичайним способам догляду за собою. Наприклад, останнім часом став дуже популярний лайфгак із фольгою для кучерявого волосся.

Метод, який дозволяє вирівняти будь-які ділянки кучерявого або пухкого волосся дійсно приваблює своєю простотою. Це також дешевша альтернатива багатьом найкращим засобам для витягування волосся. Як продемонструвала журналістка Сара Джоссель, ви просто берете фольгу, завертаєте в неї пасмо волосся і простягаєте по всій довжині.

Але чи такий безпечний для вашого волосся цей метод і чи можна ним користуватися щодня? Перш ніж ви візьмете з кухні фольгу, варто ознайомитися з думкою перукаря та трихолога, які прокоментували цей лайфгак для Woman&Home.

Як це працює

З практичного погляду метод досить простий і вимагає будь-яких реальних навичок перукарського мистецтва. За словами стиліста Мейсона Джоша, це працює, усуваючи статику волосся. Трюк із фольгою добре зробити під час сушіння волосся феном, щоб зменшити статичну електрику, яка іноді може виникнути на волоссі.

Статика у волоссі часто виникає через тертя під час розчісування, додає трихологиня Анабель Кінгслі. Олов'яна фольга захищає від статичної електрики, оскільки метал проводить електричний заряд. Він поглинає статичний заряд, роблячи волосся гладкішим.

Скільки триває ефект

Фольга може трохи згладити пасма, що пушаться навколо верхівки, без нанесення на волосся будь-яких додаткових засобів. Анабель, зазначає, що тривалість ефекту залежить від того, що ви робитимете далі. Якщо ви повторно розчісуєте волосся, викликаючи тертя, носите капелюх і знімаєте його або задрімаєте на синтетичній наволочці, все це може викликати тертя і нівелювати вироблений фольгою ефект. У цих випадках ви відчуєте необхідність повторно пригладити волосся.

Укладка волосся / Фото: Credits

Наскільки це безпечно

Хоча здається, що цей прийом миттєво розгладжує волосся, Кінгслі радить виявляти обережність. Розтирання або висмикування волосся у будь-який спосіб може пошкодити ваші пасма, якщо робити це необережно, викликаючи сплутування та пошкодження кутикули. Тому, якщо ви збираєтеся спробувати цей метод, дуже важливо повільно і акуратно простягати фольгу по волоссю, щоб видалити статичну електрику і згладити будь-яке волосся.

Чи є альтернатива

Кінгслі також зазначає, що усунення статичної електрики — це чудова ідея, і пропонує пошукати гарний гребінець, який не генерує статичну електрику, шовкову наволочку та засоби для волосся, що розгладжують.

Якщо ваше волосся дійсно добре зволожене, це знижує ймовірність того, що пасма вберуть вологу, якої їм бракує, з атмосфери і пушитимуться в дощову погоду. Продукти, що створюють щит від вологи на волоссі, також можуть бути дуже ефективними.

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