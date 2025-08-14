Вії-привиди: чому зірки старші 50 років одержимі цим трендом і як його повторити

Памела Андерсон / © Associated Press

Улюблений образ макіяжу без макіяжу, який являє собою просто легший макіяж, що має природний вигляд та імітує свіжу шкіру, отримав своє продовження. Тепер всі в захваті від вій-привидів.

Woman`sWorld розповідає про цей новий тренд макіяжу та як 58-річна Памела Андерсон долучилася до його популяризації.

Що таке вії-привиди

Вії-привиди — це саме те, чим вони здаються, і ні, це не веселий новий тренд на Геловін (хоча цей образ можна використовувати коли завгодно). Вії-привиди — це ваші натуральні вії, але з невеликою кількістю чіткості. Часто, коли ми наносимо туш, вона може злипнутися або мати занадто темний виляд, особливо якщо нанести кілька шарів.

Вії-привиди створюються, коли ви наносите прозору туш, світліший колір або просто використовуєте щипці для завивки вій, щоб зробити їх більш природними, але все ж надати їм бажаної довжини та чіткості.

Як досягти мінімалізму в макіяжі очей

Хоча немає точної формули чи процедури, якої слід дотримуватися, щоб досягти ефекту вій-привидів, часто образ створюється без будь-яких дій з віями. Візажистка з Нью-Йорка Сьюзі Герштейн ділиться своїми порадами щодо досягнення ідеального образу.

Іноді просто не використовувати туш або використовувати коричневу — це саме те, що потрібно, щоб зберегти баланс у макіяжі, каже Герштейн. Коли ваше око не помічає вії, це дозволяє м’якшим та більш нюансованим елементам макіяжу проявитися, не перебільшуючи їх.

Ледве помітні вії залишають місце для решти вашого образу, щоб він сяяв, чи то ваш бездоганний макіяж чи ваш улюблений одяг.

Чому жінки старші 50 років обожнюють образ вій-привидів

Кілька знаменитостей старше 50 років обрали тренд вій-привидів — коли вони залишаються голими або з легким нальотом прозорої чи коричневої туші для мінімалістичного, природного вигляду. Серед відомих імен: Памела Андерсон (58 років), Трейсі Елліс Росс (52 роки), Софія Річі Грейндж, Майлі Сайрус, та FKA twigs, що сприяє його популярності серед усіх вікових груп.

Цей тренд підкреслює свіжий та невимушений вигляд, показуючи, що жінки старші 50 років справді є лідерами в мінімалізмі краси.