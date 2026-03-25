Візерунчастий манікюр

Світ нейларту завжди балансував між двома крайнощами, а саме стриманим нюдом і сміливим дизайном, коли кожен ніготь — то окрема історія. Проте останній рік показав, що компроміс все ж існує — про це розповіло видання InStyle.

Манікюр із повторюваними візерунками став тією самою золотою серединою. Він дозволяє експериментувати, але не виходити за межі гармонії та мати доречний вигляд як у повсякденному житті, так і на подіумі.

Повторювані принти — це не просто красиво, це ще й певний психологічний комфорт. Наш мозок любить порядок і ритм. Повторювані елементи створюють відчуття стабільності та спокою. Саме тому такі дизайни мають «дорогий» вигляд, навіть якщо вони яскраві чи складні.

Як і завжди у світі краси, цей тренд прийшов до нас із моди. Такі бренди як Proenza Schouler та Sergio Hudson повернули смужки у весняно-літніх колекціях, а Altuzarra і Brandon Maxwell зробили ставку на горошок. Клітинка ж гучно повернулася завдяки Ralph Lauren і Bottega Veneta. Тож можна сказати, що коли мода рухається в один бік, нейларт слідує за нею.

Ідеальний баланс

Цей тренд працює для всіх — мінімалісти можуть обрати тонкі смужки чи делікатний горошок на прозорій базі, а максималісти міксують кольори, масштаби та навіть різні візерунки. Цікаво, що навіть складні принти, як леопард чи мереживо, можна «заспокоїти», наприклад, нанести їх лише на край нігтя чи зробити напівпрозорими.

Наймодніші візерунки

Цього року варто звернути увагу на:

горошок — ретро, але з сучасним твістом

смужки — чиста естетика «тихої розкоші»

клітинка — стиль «old money»

леопард і черепаховий принт — для сміливих

мереживо — ніжно, романтично і дуже стильно

Ці дизайни викликають ностальгію, а це саме те, чого зараз хоче світ.

Більше, ніж просто мода

У часи нестабільності люди шукають відчуття контролю та чогось знайомого. Візерунки — це про передбачуваність, ритм і комфорт, вони нагадують про щось знайоме. Наприклад, клітинка — про класичний гардероб, горошок — про 50-ті, а мереживо — про романтику. І саме тому вони здаються такими «затишними», навіть на нігтях.

Цей тренд легко адаптувати під себе, адже можна використати будь-яку колірну гаму, різний масштаб принту та мікс дизайнів на різних руках і водночас манікюр однаково матиме цілісний вигляд.

Манікюр із візерунками — більше, ніж тренд, це спосіб виразити себе, але не втрачати балансу між сміливістю та елегантністю. Він поєднує ностальгію та сучасність, моду й комфорт, мінімалізм і максималізм. І, здається, саме тому залишиться з нами надовго.