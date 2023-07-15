Волосся буде довгим, густим та сяючим: що потрібно робити

Жінка з довгим, сильним і доглянутим волоссям завжди гарна та довершена. Хоча влітку часто доводиться підстригати кінчики через негативний вплив палючого сонця, води і сухого повітря. Або так хочеться відростити довге волосся, щоб змінити імідж, але ніяк не виходить. У статті зібрано декілька корисних порад, завдяки яким ваше волосся ростиме в рази швидше, буде густим та сяючим.

Що уповільнює ріст волосся?

Генетика та вік. Середня швидкість росту волосся на місяць – 1,5 см, якщо воно росте повільніше, це може бути причиною спадковості. Також з віком його ріст уповільнюється. Неправильне харчування – жирна їжа, недостатня кількість вітамінів та мінералів, надмірне вживання алкоголю та тютюну. Інтенсивна термообробка феном та прасками завдають шкоди волоссю. Кліматичні умови – коливання температур змінює фази росту волосся, тому воно росте повільніше. Використання синтетичних засобів для миття та догляду за волоссям. Слід звертати увагу на склад шампунів та масок і вибирати продукти з натуральними складниками.

Та не тільки догляд за самим волоссям пришвидшує його ріст, ще необхідно забезпечувати поживними речовинами увесь організм і шкіру голови. Тоді волосся буде довгим, міцним та сяючим.

Їжа та вітаміни для росту волосся

Наше харчування прямо впливає на ріст та стан волосся. Тому потрібно їсти якомога більше овочів і фруктів, менше жирної їжі, уникати вживання алкоголю, не палити. Варто включати в щоденний раціон продукти з вітамінами, що прискорюють ріст волосся.

Щоб волосся не ламалося, допоможуть фрукти, овочі помаранчевого кольору, сири, м’ясо та риба, що містять вітамін А. Вітаміни групи В зміцнюють та прискорюють ріст волосся. Містяться у крупах, яйцях, зелені, бобових та яловичині. Вітамін С сприяє виробленню колагену, що робить волосся еластичним. Він міститься у цитрусових, ківі та ягодах. Зміцнити корені та прискорити ріст допоможе вітамін Е, який міститься в рослинному маслі, яйцях, горіхах та капусті. Блиск волоссю забезпечує вітамін К. Потрібно їсти томати, цибулю, печінку, моркву та зелень.

Також потрібно пити багато води та уникати зневоднення організму у спеку, інакше волосся буде сухим та ламким.

Масаж голови та розчісування

Масаж голови - це ефективний метод стимулювання кровообігу і активізації "сплячих" фолікул, що сприяє прискоренню росту волосся і збільшенню його густоти та сили. Щоб досягти очікуваних результатів за допомогою масажу, необхідно дотримуватися кількох простих правил.

Дотики повинні бути плавними і легкими, слід уникати різких рухів. Використовуйте лише пальці для масажу, уникаючи дотиків нігтями. Підтримуйте сталу, але помірну силу тиску пальців. Регулярно повторюйте масаж, щоб забезпечити постійний ефект.

Також стимулює ріст волосся щоденне розчісування перед сном.

Натуральні маски в домашніх умовах

Застосовуйте народні методи, щоб відростити гарне волосся: робіть маски зі складників, які знайдете на кухні. Лідирують маски з цибулі та меду, гірчична і кавова.

Маска з меду та соку цибулі. Вичавіть сік з однієї цибулини, додайте столову ложку меду. Суміш нанесіть на волосся та тримайте 20 хвилин, потім ретельно змийте теплою водою. Ця маска має накопичувальний ефект, тому її слід робити двічі на тиждень протягом трьох місяців. Кавова маска. Необхідно змішати 2 чайні ложки кавової гущі, 1 столову ложку меду, 1 жовток, 1 столову ложку сметани. Суміш варто наносити спочатку на корені, добре втерти, а залишок маски розподілити по всій довжині волосся. Потім слід загорнути голову в харчову плівку та замотати рушником. Через 45 хвилин вимити волосся теплою водою з шампунем. Гірчична маска може збільшити ріст волосся удвічі, зміцнити корені та вплинути на еластичність. Для приготування потрібно 2 столові ложки гірчичного порошку розвести у такій самій кількості гарячої води. Додати один жовток, 2 столові ложки цукру та 2 ст. л. реп’яхової олії. Нанести гірчичну суміш на корені, загорнути волосся у харчову плівку, потім у рушник. Через півгодини гарно вимити волосся.

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