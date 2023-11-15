Вони неймовірні: як зробити перламутрові стрілки в стилі "Русалоньки"

Іноді дівчата хочуть виділитись з натовпу, зробивши ефектний макіяж. Спробуйте використати тематику "Русалоньки", зробивши яскравий акцент на очі за допомогою стрілок.
Блогерка Лаванія Вайлз ділиться оригінальними ідеями макіяжу та показала, як зробити стрілки у стилі "Русалоньки".
- Для цього дівчина використала перламутрові рідкі підводки, щоб створити ефект сяяння.
- Спочатку вона намалювала стрілку бірюзовою підводкою з блакитним підтоном.
- Далі поверх неї вона провела від внутрішнього кутика ще одну фіолетову до середини ока так, щоб вийшов плавний перехід.
- Після цього б'юті-блогерка зробила додаткову маленьку фіолетову стрілочку під кінчиком основної ззовні.
- Також провела ще одну лінію від внутрішнього кутика над основною стрілкою, трохи не доходячи до зовнішньої сторони ока.
- На завершення красуня нанесла трохи блискучих тіней над лінією з внутрішньої сторони та під око на виличну кістку.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як намалювати "порожню стрілку".
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