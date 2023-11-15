Вони неймовірні: як зробити перламутрові стрілки в стилі "Русалоньки"

Іноді дівчата хочуть виділитись з натовпу, зробивши ефектний макіяж. Спробуйте використати тематику "Русалоньки", зробивши яскравий акцент на очі за допомогою стрілок.

Блогерка Лаванія Вайлз ділиться оригінальними ідеями макіяжу та показала, як зробити стрілки у стилі "Русалоньки".

Для цього дівчина використала перламутрові рідкі підводки, щоб створити ефект сяяння.

Спочатку вона намалювала стрілку бірюзовою підводкою з блакитним підтоном.

Далі поверх неї вона провела від внутрішнього кутика ще одну фіолетову до середини ока так, щоб вийшов плавний перехід.

Після цього б'юті-блогерка зробила додаткову маленьку фіолетову стрілочку під кінчиком основної ззовні.

Також провела ще одну лінію від внутрішнього кутика над основною стрілкою, трохи не доходячи до зовнішньої сторони ока.

На завершення красуня нанесла трохи блискучих тіней над лінією з внутрішньої сторони та під око на виличну кістку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як намалювати "порожню стрілку".

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