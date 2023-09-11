Вони в тренді: королеви й принцеси, які не зафарбовують сивину

Знаменитості не соромляться свого сивого волосся і навіть пишаються ним. Не далека ця тенденція і королівським особам.

Королівська принцеса Анна, наприклад, завжди носила довге волосся і ніколи його не фарбувала, на відміну від її матері королеви Єлизавети II, яку з сивиною ми ніколи не бачили. 73-річна Анна не соромиться свого сивого волосся і багато десятиліть не змінює зачіску.

Принцеса Анна / Фото: Associated Press

Королева Летиція свого часу носила різні зачіски та фарбувала волосся у різні кольори. Але останні років десять дружина короля Іспанії не фарбує волосся і не зафарбовує пасма сивого волосся. Чому королева зробила такий вибір – не відомо, в іспанській пресі її часто критикують за це. Але загалом приклад Летиції захоплює.

Королева Летиція раніше / Фото: Associated Press

Королева Летиція зараз / Фото: Associated Press

Королева Летиція / Фото: Associated Press

83-річна королева Данії Маргрете II теж дуже багато років не фарбує волосся, надаючи перевагу натуральній сивині. Вона у королеви щоправда більше нагадує попелястий блонд. Іноді сивину монархиня ховає під яскравими капелюшками, але підбирає їх швидше до основного вбрання, аніж для того, щоб щось там приховати від публіки.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Королева Маргрете II / Фото: Associated Press

Двоюрідна сестра покійної королеви Єлизавети II – принцеса Олександра Кентська в молодості була шатенкою, а в похилому віці почала фарбувати волосся у світлий колір. Зараз їй 86 років, вона носить сивину, але, схоже, таки підфарбовує її до ідеального відтінку.

Принцеса Олександра Кентська / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше ми розповідали про вісім акторок зі срібним волоссям і про те, як укладати сивину і як її доглядати.

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