Вони просто створені для літа: 6 стрижок боб, які ідеально підходять для рідкого волосся після 50 років

Кейт Бланшетт / © Associated Press

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Підтримка гарної зачіски в спеку та вологість — це боротьба для кожної жінки в літні місяці. Якщо вас турбує не кучерявість, то неможливість укладати її так, як вам подобається, протягом цілого дня. А якщо у вас рідке волосся, яке просто не вкладається, як вам хотілося б, у Woman`sWorld може бути ідеальне рішення для вас.

Стрижка боб офіційно повернулася в сезон, і це ідеальне рішення для літніх проблем з волоссям. Але якщо ви ніколи раніше не робили боб або просто не знаєте, з чого почати, є кілька різних його стилів, які можуть підійти вашому волоссю. Перегляньте стрижки боб, які ідеально підходять для рідкого волосся та для літа.

Класичний боб

Найкласичніший з образів боб — це, звичайно ж, класичний. Його довжина зазвичай може бути від підборіддя до плечей, залежно від ваших уподобань, і може бути однотонною або злегка шарувато укладеною.

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Блант-боб

Блант-боб — це зачіска однієї довжини, яка робить кінчики волосся густішими та часто має пряму лінію на кінцях для чіткого вигляду. Якщо ви шукаєте щось більш пишне, але нічого кардинального, спробуйте блант-боб.

Довгий боб

Довгий боб — ідеальний варіант, якщо ви хочете спробувати коротшу стрижку, але не готові до повного бобу. Довгий боб, на відміну від повного, часто має трохи тупі, шаруваті кінчики.

Французький боб

Цей стиль часто сягає до підборіддя або трохи вище, а іноді включає чубчик (якщо хочете!). Французький боб має більш скуйовджений вигляд для невимушеного вигляду.

Глянсовий боб

Цей варіант є найвишуканішим серед бобів. Глянсовий боб можна зробити різної довжини, до підборіддя або трохи довше. Він також ідеально підходить для тоншого волосся, створюючи ілюзію густішої стрижки з тупими кінчиками, що надають йому глянсового вигляду.

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Хвилястий боб

Хвилястий боб — ідеальний варіант, якщо ви хочете більш спокійну стрижку, яку також легко укладати. Ви також можете зробити її коротшою або трохи довшою, залежно від ваших уподобань.

Як укласти боб для більшого об’єму

Один з найпростіших варіантів, щоб ваше тонке волосся мало густіший вигляд, — це використовувати будь-які засоби для збільшення об’єму, такі як мус або текстурувальний спрей. Цей варіант дозволяє вам зберегти ваш звичайний вигляд, але також надає вам більш густого вигляду в ті дні, коли ви цього хочете.

Також завжди є можливість використовувати інструмент для термоукладання, такий як плойка або праска для волосся, для будь-якого укладання, яке вам подобається. Якщо ви шукаєте веселий, кучерявий вигляд, оберіть плойку. Для більш плаского вигляду спробуйте праску для волосся. Ви також можете піти драматичним шляхом і спробувати чубчик, який створить ілюзію пишної зачіски та доповнить ваш звичайний образ.

Якщо ви збираєтеся спробувати боб, обов’язково регулярно підстригайте його, щоб позбутися посічених кінчиків, оскільки це збереже вашу нову зачіску здоровою та пишною.

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