Вишневий сік на ваших нігтях: червоний манікюр — тренд цього сезону / © Credits

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Глибокий червоний колір із відтінком ягоди — ідеальне поєднання класики та сучасності. Він достатньо насичений, щоб привертати увагу, але не надто яскравий, щоб набриднути. До того ж він пасує кожному тону шкіри та підходить до будь-якого стилю — від стриманого офісного образу до вечірнього гламуру, про це розповіло видання Women’s World.

З погляду психології кольору, червоний — це символ пристрасті, сили, впевненості та рішучості. А вишневий, як його м’якший варіант, додає ще нотку витонченості та жіночності. Тож якщо ви хочете передати сильний, але водночас елегантний настрій — це саме те, що треба.

Найкраще у вишнево-червоному лаку те, що він має чудовий вигляд як самостійно, так і у будь-яких дизайнах. Це може бути лаконічний однотонний манікюр, грайливі вишневі малюнки, мікрофренч, текстурні покриття, блискітки чи поєднання з іншими кольорами.

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Класика вишні. Однотонний вишнево-червоний лак — вічна класика. Це ідеальний варіант, коли хочеться чогось елегантного, універсального та без зайвих складнощів.

Вишнево-червоний 3D-арт. Хочете трохи більше драматизму? Додайте текстуру! Техніка 3D-дизайну створює об’ємні елементи — краплі, хвилі, сердечка чи абстрактні фігури. Має ідеальний вигляд на коротких і нігтях середньої довжини.

Вишневі акценти. Декілька вишень на прозорій чи нюдовій базі — чарівна та дуже стильна деталь. Легко зробити вдома за допомогою тонкого пензля.

Мікрофренч із натяком на ягоду. Тонкі червоні лінії лише на кінчиках нігтів — елегантне рішення, яке підійде навіть для дрескоду. Мінімалізм з характером.

Вишнева абстракція. Малюнки без правил, мазки пензля, плавні хвилі чи геометрія у червоному відтінку на прозорій основі — тренд серед естетичних дизайнів, які легко адаптувати до будь-якої форми нігтя.

Банти, перлини та вишеньки. Тренд «coquette aesthetic» набирає обертів, а манікюр з бантиками, перлинками та ягідками — найкраща його візуалізація. Такий дизайн має милий, грайливий та стильний вигляд.

Рожевий та вишневий. Поєднання червоного з рожевим — один із найгарячіших дуетів. Вишнево-червоний у поєднанні з теплим рожевим має свіжий та жіночний вигляд.

Тваринний принт і червоний колір. Панцир черепахи, зебра чи леопард у комбінації з вишневим — сміливо, але дуже стильно.

Глітер і блиск. Трохи яскравого ефекту та звичайний червоний перетворюється на святковий блискучий шедевр. Ідеальний варіант для урочистих заходів або вечірок.

Мрійливий френч. Френч-манікюр у вишнево-червоному кольорі з нейл-артом — це ніжно, ефектно та дуже трендово. Особливо популярні варіанти з акцентами у вигляді сердечок, крапель або блиску.

Що варто знати про вишнево-червоний манікюр

Його легко підтримувати — більшість лаків цього відтінку мають хорошу пігментацію, рівно наносяться та не втрачають глибини навіть через кілька днів.

Колір пасує всім — незалежно від тону шкіри, стилю одягу чи сезону.

Він завжди доречний — на побаченні, у діловому середовищі, на відпочинку, святі чи фотосесії.

Час оновити свій манікюр на щось дійсно трендове, стильне та жіночне. Вишнево-червоний — не просто колір, а справжній настрій. А з таким різноманіттям варіантів дизайну, ви точно знайдете свій ідеальний манікюр цього сезону.