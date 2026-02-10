Вишукані зимові відтінки манікюру, які матимуть "дорогий" вигляд на ваших руках

Вишукані зимові відтінки манікюру / © Credits

Реклама

Видання Woman&Home зібрало добірку елегантних і простих зимових кольорів нігтів, які додають образу лоску, стриманої розкоші та актуальності аж до весни.

Зимовий манікюр — це не про яскраві експерименти, а про настрій, текстуру та глибину кольору. У цьому сезон тренд рухається в бік коротких, доглянутих нігтів і відтінків, які мають вигляд, ніби ви щойно вийшли з дорогого салону, навіть якщо робили манікюр удома з чашкою чаю.

2026 рік остаточно закріплює тренд на здорові, короткі нігті, де головну роль відіграє насичений пігмент. Коли форма стає стриманішою, колір виходить на перший план. Глибокі, сміливі відтінки — це нова класика.

Реклама

Водночас на червоних доріжках, зокрема на Golden Globes 2026, активно з’являються так звані «princess nails» («нігті принцеси») — нюдові, ледь помітні, але бездоганно виконані.

Темні ягідні відтінки

Глибокий вишневий, чорна смородина, стигла ожина — ці кольори вже давно стали синонімом тихої розкоші.

Темні класичні відтінки ніколи не виходять із моди та пасують абсолютно всім типам шкіри. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче мати елегантний вигляд без зайвих деталей.

Лісовий зелений

Натхнення природою — завжди вдалий хід. Якщо навесні ми тягнемося до фісташкових і м’ятних тонів, то взимку варто обирати глибокі, майже чорні зелені.

Реклама

Такий манікюр має стриманий та нетривіальний вигляд, і чудово поєднується з вовняними пальтами, кашеміровими шарфами та мінімалістичними прикрасами.

Темно-синій

Темно-синій — це новий чорний. Він має таку ж глибину, але м’якший та сучасніший вигляд.

На нігтях темно-синій створює ефект продуманого стилю та додає образу модного настрою, особливо якщо ви втомилися від класичних бордових відтінків.

Голлівудський червоний

Яскраво-червоний — беззаперечна класика, яка взимку розкривається по-особливому. Головне правило — чистий, холодний червоний, без помаранчевих або рожевих нот.

Реклама

Такий манікюр найкращий вигляд має на коротких нігтях і додає образу впевненості, навіть якщо ви у базовому светрі та джинсах.

Королівський нюд

Не лякайтеся назви — це не інфантильність, а нюд із характером. Прозорі рожеві, тілесні відтінки з перламутром, легким хромом або делікатним блиском.

Цей тренд ідеально вписується в естетику натуральності та підкреслює доглянутість без надмірної демонстративності. Головне — підібрати нюд, який пасує саме вашому відтінку шкіри.

Подвійний еспресо

Кавові відтінки стають темнішими, насиченішими та глибшими, ніж тогорічний лате стиль. Зимою 2026 року у моді гіркий еспресо, темний шоколад, майже чорні коричневі.

Реклама

Такі кольори мають м’якший за чорний вигляд, але значно благородніший. До того ж вони універсальні та пасують як світлій, так і темній шкірі.

Зима — ідеальний час для простих задоволень і манікюр тут не виняток. У сезоні 2026 ставка робиться на якість, глибину кольору та доглянутість, а не на складний дизайн.

Ці відтінки працюють безвідмовно, незалежно від того, робите ви манікюр у салоні чи вдома. Обирайте той, який резонує з вашим настроєм, — і нехай навіть найпохмуріший зимовий день має багатий вигляд.