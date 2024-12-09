Як дізнатися власний тип шкіри голови та правильно про нього піклуватися

Здорова шкіра голови — основа для міцного, блискучого та здорового волосся. Однак, як і у випадку зі шкірою обличчя, кожен з нас має свій унікальний тип шкіри голови. Від жирної до сухої чи збалансованої, кожен тип потребує особливого догляду.

Видання RealSimple зібрало рекомендації експертів, щоб допомогти вам визначити власний тип шкіри голови та дізнатися, як найкраще за ним доглядати.

Чому важливо знати тип шкіри голови

Подібно до того, як правильний вибір косметичних засобів залежить від вашого типу шкіри обличчя, догляд за волоссям багато у чому залежить від стану шкіри голови. Кількість вироблення шкірного сала визначає тип вашої шкіри голови. Також дисбаланс pH шкіри може впливати на її стан, спричиняти надмірну жирність або сухість.

Як визначити свій тип шкіри голови

Щоб зрозуміти, до якого типу належить ваша шкіра голови, достатньо уважно придивитися до стану волосся та звернути увагу на частоту миття.

Жирна шкіра голови потребує миття кожні 1–2 дні, щоб уникнути жирності.

Збалансована шкіра голови дозволяє залишатися свіжою до 3 днів.

Суха шкіра голови може виглядати нормально навіть через тиждень після миття.

Ще один спосіб визначити тип — тест із цигарковим папером. Промокніть шкіру голови через два дні після миття:

Якщо на папері з’явиться невелика напівпрозора пляма, ваша шкіра голови збалансована.

Сильна жирність свідчить про надмірне вироблення шкірного сала.

Відсутність слідів вказує на сухість.

Як доглядати за різними типами шкіри голови

Суха шкіра голови

Суха шкіра часто супроводжується подразненням, лущенням, свербінням або навіть почервонінням. Іноді причиною може бути екзема.

Рекомендації:

Мийте волосся 1–2 рази на тиждень.

Використовуйте олії для зволоження та зменшення запалення, та заспокійливу сироватку.

Для боротьби з лущенням оберіть лікувальні шампуні з цинком, саліциловою кислотою чи магнієм.

Якщо стан шкіри голови не покращується, зверніться до дерматолога чи трихолога.

Жирна шкіра голови

Надмірне вироблення шкірного сала може призводити до лупи, прищів і навіть до закупорювання волосяних фолікулів.

Рекомендації:

Мийте волосся через день або кожні два дні, використовуйте очищувальні шампуні,

Уникайте густих незмивних кондиціонерів — вони можуть обтяжувати волосся.

Для боротьби з лупою використовуйте шампуні на основі цинку.

Для стимуляції кровообігу скористайтеся масажером для шкіри голови.

Нормальна (збалансована) шкіра голови

Якщо ваша шкіра голови не схильна до жирності чи сухості, ви належите до щасливого типу зі збалансованою шкірою.

Рекомендації:

Мийте волосся кожні 3–4 дні.

Використовуйте засоби, які підтримують чистоту та здоров’я.

Як підтримувати здоров’я шкіри голови

Окрім правильно підібраного догляду, важливо дотримуватися загальних рекомендацій:

Уникайте агресивних хімічних засобів для волосся, які можуть подразнювати шкіру голови.

Регулярно очищайте шкіру від залишків засобів для укладання.

Підтримуйте баланс pH, вибираючи шампуні з натуральними компонентами.

Здорова шкіра голови — основа для краси та здоров’я вашого волосся. Визначивши свій тип шкіри голови та правильно організувавши догляд, ви зробите свої локони сильними, блискучими та привабливими. Незалежно від того, чи маєте ви суху, жирну чи збалансовану шкіру голови, вибір правильних засобів і регулярний догляд допоможуть вам досягти бажаних результатів.

Нещодавно ми писали про причини свербіння шкіри голови.

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