Як додати об’єм своєму волоссю: фешнблогер перевірив лайфгак

Якщо ви не маєте часу на створення зачіски, але хочете додати обʼєм своєму волоссю, спробуйте повторити цей лайфгак.

Фешнблогер Matt Newman завжди ділиться зі своїми підписниками власними хитрощами зі стилю та перевіряє популярні лайфгаки з інтернету. Цього разу він показав, як можна швидко та без зусиль додати прикореневого обʼєму волоссю.

Що знадобиться:

Затискач для волосся (декілька штук);

Бігуді липучки (декілька штук);

Спрей для волосся.

Що робити:

Надіньте бігуді на затискач;

Біля обличчя, зверху візьміть пасмо волосся якому треба додати обʼєм, нанесіть на нього спрей і просто зафіксуйте за допомогою затискача з бігуді;

За необхідності можете зробити те саме на маківці. Тоді ви матимете обʼєм не лише спереду;

Підсушіть трохи волосся феном;

Потім обережно зніміть затискач і бігуді;

Надайте зачісці необхідної форми та насолоджуйтеся об'ємом.

Задля такого методу тепер не треба тягнути з собою на відпочинок великий фен. Достатнього лиш декількох бігуді та затискача.

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