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Як додати об’єм вашому волоссю: лайфгак від фешнблогера

Як додати об’єм вашому волоссю: лайфгак від фешнблогера

Як додати об’єм вашому волоссю / Фото: Credits

Об’ємне волосся – те, чого прагнуть багато з нас, використовуючи різні підручні засоби та гелі, але що, як ми скажемо, що об'єму можна додати надовго і всього за пару хвилин.

Фешнблогер Matt Newman в одному зі своїх відео перевірив цікавий лайфгак з інтернету, як додати об’єму волоссю за декілька хвилин.

Що робити:

  • Гарно розчесати волосся;
  • За допомогою гребінця підняти волосся ззаду на маківці. Волосся має бути зачесане назад і підняте вверх;
  • Нанести на волосся лак, весь час тримаючи його гребінцем;
  • Потім підсушити волосся феном, поки не підсохне лак;
  • За необхідності додати ще лак;
  • Потім просто відпустити волосся і поправити, як вам треба.

На власному прикладі Matt довів, що цей лайфгак працює і тепер не треба виконувати хитрі махінації, щоб ваше волосся мало шалено об’ємний вигляд.

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