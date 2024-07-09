Як додати об’єм вашому волоссю: лайфгак від фешнблогера

Об’ємне волосся – те, чого прагнуть багато з нас, використовуючи різні підручні засоби та гелі, але що, як ми скажемо, що об'єму можна додати надовго і всього за пару хвилин.

Фешнблогер Matt Newman в одному зі своїх відео перевірив цікавий лайфгак з інтернету, як додати об’єму волоссю за декілька хвилин.

Що робити:

Гарно розчесати волосся;

За допомогою гребінця підняти волосся ззаду на маківці. Волосся має бути зачесане назад і підняте вверх;

Нанести на волосся лак, весь час тримаючи його гребінцем;

Потім підсушити волосся феном, поки не підсохне лак;

За необхідності додати ще лак;

Потім просто відпустити волосся і поправити, як вам треба.

На власному прикладі Matt довів, що цей лайфгак працює і тепер не треба виконувати хитрі махінації, щоб ваше волосся мало шалено об’ємний вигляд.

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