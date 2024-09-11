Як додати прикореневого обʼєму волоссю: розповідає фешнблогер

Обʼємне волосся — мрія багатьох дівчат. Існує безліч способів досягти бажаного результату і про один з них ми розповімо вам сьогодні.
Фешнблогер Matt Newman перевірив цікавий лайфгак, як надати своєму волоссю прикореневого обʼєму.
Що необхідно:
- Бігуді липучки;
- Закріплювальний засіб;
- Фен.
Що робити:
- Візьміть пасмо волосся і на кінчику розмістіть його між двох бігуді;
- Тримаючи два бігуді накрутіть на них пасмо;
- Зафіксуйте бігуді, коли повністю закрутите пасмо;
- Нанесіть на волосся засіб, що фіксує та висушіть феном;
- Обережно зніміть бігуді та надайте пасму бажаного вигляду.
Завивати можна і вологе волосся, але ви витратите дещо більше часу на те, щоб його висушити.
Нещодавно ми писали про те, "Як додати волоссю об’єм"
Читайте також:
- Як зробити елегантну зачіску з хустиною
- Як завити волосся на прищіпки
- Кучері різного розміру, хвилі та локони: топ-4 способи завивання волосся