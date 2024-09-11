Як додати прикореневого обʼєму волоссю: розповідає фешнблогер

Обʼємне волосся — мрія багатьох дівчат. Існує безліч способів досягти бажаного результату і про один з них ми розповімо вам сьогодні.

Фешнблогер Matt Newman перевірив цікавий лайфгак, як надати своєму волоссю прикореневого обʼєму.

Що необхідно:

Бігуді липучки;

Закріплювальний засіб;

Фен.

Що робити:

Візьміть пасмо волосся і на кінчику розмістіть його між двох бігуді;

Тримаючи два бігуді накрутіть на них пасмо;

Зафіксуйте бігуді, коли повністю закрутите пасмо;

Нанесіть на волосся засіб, що фіксує та висушіть феном;

Обережно зніміть бігуді та надайте пасму бажаного вигляду.

Завивати можна і вологе волосся, але ви витратите дещо більше часу на те, щоб його висушити.

Нещодавно ми писали про те, "Як додати волоссю об’єм"

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