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Як додати прикореневого обʼєму волоссю: розповідає фешнблогер

Як додати прикореневого обʼєму волоссю: розповідає фешнблогер

Як додати прикореневого обʼєму волоссю / Фото: Credits

Обʼємне волосся — мрія багатьох дівчат. Існує безліч способів досягти бажаного результату і про один з них ми розповімо вам сьогодні.

Фешнблогер Matt Newman перевірив цікавий лайфгак, як надати своєму волоссю прикореневого обʼєму.

Що необхідно:

  • Бігуді липучки;
  • Закріплювальний засіб;
  • Фен.

Що робити:

  • Візьміть пасмо волосся і на кінчику розмістіть його між двох бігуді;
  • Тримаючи два бігуді накрутіть на них пасмо;
  • Зафіксуйте бігуді, коли повністю закрутите пасмо;
  • Нанесіть на волосся засіб, що фіксує та висушіть феном;
  • Обережно зніміть бігуді та надайте пасму бажаного вигляду.

Завивати можна і вологе волосся, але ви витратите дещо більше часу на те, щоб його висушити.

Нещодавно ми писали про те, "Як додати волоссю об’єм"

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