Як додати волоссю об’єм: секрет фешнблогера

Якщо слово "об’єм"взагалі не синонім до вашого волосся, а вам би цього дуже хотілося, цей лайфгак для вас.
Фешнблогер Matt Newman покроково показав, як додати прикореневого об'єму волоссю за декілька хвилин.
Що необхідно:
- Бігуді (краще взяти липучки);
- Спрей для волосся;
- Затискач для волосся.
Що робити:
- Зробіть проділ посередині та гарно розчешіть волосся;
- Біля проділу, з одного боку, на маківці відділіть пасмо волосся;
- Візьміть бігуді, нанесіть на нього спрей для волосся і закріпіть його з-під низу пасма;
- Коріння пасма має бути підняте і додайте ще трохи спрею для волосся;
- З іншого боку зробіть все те саме;
- За допомогою затискача об'єднайте два бігуді так, щоб вони залишалися на маківці;
- Щоб не чекати, поки підсохне спрей, можете підсушити його феном;
- Коли волосся висохне, зніміть бігуді та насолоджуйтеся об'ємом.
За декілька хвилин ваше "втомлене" волосся матиме живий та об'ємний вигляд.
Нещодавно ми писали про "Coca-Cola замість шампуню: блогерка перевірила популярний лайфгак"
Читайте також:
- Як швидко та легко завити коротке волосся: поради фешнблогерки
- Як зробити пучок на кучеряве волосся: поради фешнблогерки
- Як додати об’єм вашому волоссю: лайфгак від фешнблогера