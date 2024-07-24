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Як додати волоссю об’єм: секрет фешнблогера

Як додати волоссю об’єм: секрет фешнблогера

Як додати волоссю об’єм / Фото: Credits

Якщо слово "об’єм"взагалі не синонім до вашого волосся, а вам би цього дуже хотілося, цей лайфгак для вас.

Фешнблогер Matt Newman покроково показав, як додати прикореневого об'єму волоссю за декілька хвилин.

Що необхідно:

  • Бігуді (краще взяти липучки);
  • Спрей для волосся;
  • Затискач для волосся.

Що робити:

  • Зробіть проділ посередині та гарно розчешіть волосся;
  • Біля проділу, з одного боку, на маківці відділіть пасмо волосся;
  • Візьміть бігуді, нанесіть на нього спрей для волосся і закріпіть його з-під низу пасма;
  • Коріння пасма має бути підняте і додайте ще трохи спрею для волосся;
  • З іншого боку зробіть все те саме;
  • За допомогою затискача об'єднайте два бігуді так, щоб вони залишалися на маківці;
  • Щоб не чекати, поки підсохне спрей, можете підсушити його феном;
  • Коли волосся висохне, зніміть бігуді та насолоджуйтеся об'ємом.

За декілька хвилин ваше "втомлене" волосся матиме живий та об'ємний вигляд.

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