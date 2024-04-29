Як доглядати за бровами: поради для жінок старших 50 років

Правильний догляд за бровами та регулярна корекція їхньої форми дозволить вам самостійно підтримувати їхню красу та зведе до мінімуму необхідність звернення до професіоналів.

Доглядати за бровами у домашніх умовах не дуже складно, головне, знати кілька простих правил і регулярно їх використовувати.

Експерти з брів розповіли Womans World, як правильно вищипувати брови, і поділилися своїми головними порадами щодо подальшого догляду за ними.

Головні переваги вищипування брів

Вищипування — чудовий метод догляду за бровами. І ось чому.

Це точніше

Вищипування є більш точним процесом, ніж будь-який інший тип видалення волосся. Ви видаляєте окремі волоски, що дозволяє максимально точно створити ідеальну форму, пояснює знаменитий майстриня з брів і вій Меліна Сеспедес.

Це більш щадний варіант

Крім того, пінцет більш дбайливо впливає на шкіру, що є великою перевагою, особливо коли ви стаєте старшою. З віком ваша шкіра стає сушішою і може не переносити більш агресивні форми видалення волосся, такі як воскова епіляція або нанесення ниток, які також впливають на шкіру, зазначає експертка з брів Мішель Голмс.

Пінцет практично не впливає на навколишню шкіру, оскільки видаляються тільки волоски, що робить його ідеальним варіантом для жінок з більш зрілою шкірою.

Це легко зробити самому

Ви можете легко вищипувати брови практично в будь-який час і в будь-якому місці, без необхідності записуватись на приймання до фахівця або витрачати гроші на такі послуги, як нанесення воску або ниток.

Як вищипувати брови

Спочатку підготуйте місце. Очистіть зону брів м'яким засобом. Уникайте чогось, що сильно відлущує, або жорсткого, оскільки ви не хочете викликати подразнення шкіри.

Очистіть зону брів м'яким засобом. Уникайте чогось, що сильно відлущує, або жорсткого, оскільки ви не хочете викликати подразнення шкіри. Намалюйте форму . Замість того, щоб намагатися скопіювати якийсь тренд брів, вам потрібно знайти форму, яка найбільше підходить вам, виходячи з вашої індивідуальної форми і рис обличчя. Прикладіть олівець для брів до носа, спрямувавши його прямо вгору — тут повинна починатися брова. Потім поверніть його по діагоналі, відповідно до кута райдужної оболонки ока — тут має бути найвища частина вашої брови. Нарешті, поверніть олівець до зовнішнього куточка ока – тут має закінчуватися хвостик брови. Використовуючи ці три точки як орієнтири, ви можете намітити бажану форму та зафарбувати її олівцем для брів. Це допоможе створити трафарет і визначити, які волоски слід вищипувати.

. Замість того, щоб намагатися скопіювати якийсь тренд брів, вам потрібно знайти форму, яка найбільше підходить вам, виходячи з вашої індивідуальної форми і рис обличчя. Прикладіть олівець для брів до носа, спрямувавши його прямо вгору — тут повинна починатися брова. Потім поверніть його по діагоналі, відповідно до кута райдужної оболонки ока — тут має бути найвища частина вашої брови. Нарешті, поверніть олівець до зовнішнього куточка ока – тут має закінчуватися хвостик брови. Використовуючи ці три точки як орієнтири, ви можете намітити бажану форму та зафарбувати її олівцем для брів. Це допоможе створити трафарет і визначити, які волоски слід вищипувати. Підстрижіть дуже довгі волоски. Розчешіть брови догори чистою щіточкою. Це дозволить вам побачити, чи є якісь дуже довгі волоски, що відстають, які потрібно обрізати. Ви можете зробити це за допомогою ножиць для брів.

Розчешіть брови догори чистою щіточкою. Це дозволить вам побачити, чи є якісь дуже довгі волоски, що відстають, які потрібно обрізати. Ви можете зробити це за допомогою ножиць для брів. Починаємо вищипувати. Починаючи з внутрішньої частини брови і просуваючись назовні, вищипуйте всі волоски, що виходять за межі намальованої форми, намагаючись захоплювати по одному. Всі професіонали говорять: їм подобаються пінцети зі скошеним кінчиком, що дозволяють легше і точніше вищипувати. Також непогано висмикувати волосся за напрямом росту волосся і під кутом, а не прямо. Так вони ростуть природним чином і допоможуть звести до мінімуму будь-який біль та дискомфорт.

Починаючи з внутрішньої частини брови і просуваючись назовні, вищипуйте всі волоски, що виходять за межі намальованої форми, намагаючись захоплювати по одному. Всі професіонали говорять: їм подобаються пінцети зі скошеним кінчиком, що дозволяють легше і точніше вищипувати. Також непогано висмикувати волосся за напрямом росту волосся і під кутом, а не прямо. Так вони ростуть природним чином і допоможуть звести до мінімуму будь-який біль та дискомфорт. Очистіть усе. На завершення витріть надлишки олівця для брів і за необхідності нанесіть зволожувальний крем.

Як запобігти надмірному вищипування брів

Вищипуйте по одному волоску за раз, тримаючись трохи далі від намальованої лінії. Якщо вищипати занадто близько до краю, ви можете видалити занадто багато волосків. Будь-якою ціною уникайте збільшувальних дзеркал. Вони мають тенденцію спотворювати те, що ви бачите, і призводять до надмірного щипання. Оцінюйте свою роботу після кожних кількох вищипаних волосків. Будьте консервативними і пам'ятайте, що ви не намагаєтеся повністю змінити форму брів.

Як часто потрібно вищипувати брови

Певною мірою це питання особистих переваг, але, зазвичай, рекомендується проводити процедуру кожні два-три тижні. Це той момент, коли ви побачите деяке поновлення росту і зможете почати їх вищипувати до того, як брови повністю відростуть.

Як доглядати за бровами після вищипування

Фахівці рекомендують нанести на зону брів трохи гелю алое вера. А якщо ваша шкіра не подразнена, досить невеликої кількості простого ніжного зволожувального крему.

Важливо приділяти бровам трохи більше уваги між сеансами вищипування — і тим більше, коли ви стаєте старшим. Текстура волосся може змінитися: з віком воно стає товстим, грубим або більш ламким.

Використовуйте чисту суху щітку-котушку, щоб насухо почистити шкіру під бровами перед тим, як прийняти душ. Це допоможе видалити старий макіяж та відмерлі клітини шкіри. Потім в душі нанесіть на брови трохи кондиціонера, щоб волоски залишалися м'якими та еластичними. На завершення нанесіть зволожувальний крем на всю поверхню.

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