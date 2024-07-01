Як доглядати за кутикулою: поради Ольги Богомолець

Попри те, що манікюр має зробити ваші руки охайними, його основна задача – не пошкодити вашу кутикулу.

Докторка Ольга Богомолець в одному зі своїх відео поділилась корисною інформацією з власного досвіду, як доглядати за кутикулою, щоб манікюр мав охайний вигляд, а ваша шкіра не була пошкоджена манікюрними інструментами.

Гарний та охайний манікюр можна зробити навіть без спеціальних гострих інструментів, які, скоріш за все, пошкодять вашу кутикулу.

Сама лікарка підкреслює, що не має манікюр, адже він заважає їй працювати в операційній, але кутикулу вона підтримує в ідеальному стані, без використання різного роду манікюрних інструментів. У чому ж секрет лікарки Богомолець:

Якщо ви не проти ручного прання, ввечері можете випрати щось маленьке, адже це допоможе разом з милом тримати вашу кутикулу в гарному стані.

Інший варіант – це взяти маленьку мочалку і просто обережно потерти нею ваші нігті та кутикулу, щоб нігтеві пластини та фаланги залишились непошкодженими.

В принципі, цього буде достатньо і ви не будете руйнувати цілісність вашої кутикули стороннім засобами. Адже від них, вона наростає ще більше і ви потрапляєте у певне замкнене коло. Отже, лікарка радить використовувати саме такі методи.

Піклуйтеся про себе і почніть використовувати такі методи вже сьогодні, а за деякий час ви помітите, що ваша кутикула приходить до ладу і піклуватись про неї стає легше і безпечніше.

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