Якщо єдиний варіант зачіски під кепку, який ви знаєте - це хвіст, то радо розкажемо вам ще про два.
Фешнблогерка Nichole Ciotti показала своїм підписникам два простих та швидких варіанти як красиво підколоти волосся під кепку.
Варіант 1
- Одягніть кепку і просуньте хвіст в отвір біля застібки;
- Візьміть хвіст рукою і зробіть з нього вузол (як на відео), але хвіст у вузол не затягуйте;
- Візьміть велику шпильку і з її допомогою закріпіть волосся.
Варіант 2
- Вдягніть кепку і зберіть волосся ззаду, під нею;
- Трохи скрутіть хвіст по спіралі;
- Виокремне невелике пасмо біля застібки, але повністю його не діставайте;
- Протягніть через нього хвостик (як на відео), але повністю його не діставайте;
- Візьміть крабик і зафіксуйте волосся.
Ці прості, але цікаві варіанти зачіски під силу зробити кожній, щоб мати фантастичний вигляд.
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