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Як красиво підколоти волосся під кепку

Як красиво підколоти волосся під кепку

Фото: Getty Images

Якщо єдиний варіант зачіски під кепку, який ви знаєте - це хвіст, то радо розкажемо вам ще про два.

Фешнблогерка Nichole Ciotti показала своїм підписникам два простих та швидких варіанти як красиво підколоти волосся під кепку.

Варіант 1

  • Одягніть кепку і просуньте хвіст в отвір біля застібки;
  • Візьміть хвіст рукою і зробіть з нього вузол (як на відео), але хвіст у вузол не затягуйте;
  • Візьміть велику шпильку і з її допомогою закріпіть волосся.

Варіант 2

  • Вдягніть кепку і зберіть волосся ззаду, під нею;
  • Трохи скрутіть хвіст по спіралі;
  • Виокремне невелике пасмо біля застібки, але повністю його не діставайте;
  • Протягніть через нього хвостик (як на відео), але повністю його не діставайте;
  • Візьміть крабик і зафіксуйте волосся.

Ці прості, але цікаві варіанти зачіски під силу зробити кожній, щоб мати фантастичний вигляд.

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