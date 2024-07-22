Як намалювати квіти на нігтях: цікавий лайфгак

З цим лайфгаком ще ніколи намалювати квіти на нігтях не було так просто.

На сторінці The Beauty Allure поділилися цікавим лайфгаком як просто та швидко намалювати чарівні квіти на нігтях.

Що необхідно:

Фарба (2 кольори);

Сірник

Закріплювач.

Що робити:

Покрийте ніготь фарбою і за допомогою сірника поставте крапочки фарби іншого кольору (це будуть листочки ваших квітів);

Потім візьміть фарбу основного кольору (колір ваших нігтів) і за допомогою зубочистки поставте маленькі крапочки фарби у попередні (як на відео);

Перші крапочки тепер мають мати форму місяця;

Посередині поставте ще одну крапочку - це буде серединка вашої квітки;

Зверху покрийте ніготь закріплювачем.

Можна використати більше кольорів і розташовувати квіти по нігтю так, як вам заманеться.

Нещодавно ми писали, "Як доглядати за кутикулою: поради Ольги Богомолець"

Читайте також: