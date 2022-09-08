Як оздоровити волосся після літа підручними засобами: 5 лайфгаків від перукаря

Навіть якщо цього літа ви не їздили на море, стресу від сонця і спеки волосся однаково зазнало.

Про необхідність відновлення волосся після літа багато казати не варто, достатньо просто поглянути у дзеркало, щоб переконатися, що це необхідно.

Womans World пропонує кілька швидких рішень, які дозволять оздоровити волосся і надати йому ефектнішого вигляду.

Як створити прикореневий об'єм

Перукар Деніел Коє пропонує втирати в коріння волосся кукурудзяний крохмаль - він поглинає вологу, яка може осідати на корінні волосся і робити зачіску плоскою.

Наповніть порожню банку з-під спецій кукурудзяним крохмалем і посипте ним шкіру голови. Ввітріть і дайте йому ввібратися. Якщо ви брюнетка, додайте до крохмалю половину столової ложки какао-порошку.

Як повернути волоссю блиск

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Скористайтеся кокосовим молоком. Лауринова кислота кокосового горіха глибоко проникає в пошкоджене сонцем волосся, відновлює його структуру і зберігає вологу, яка надає пересохлим локонам блиску. А кремоподібні жири посилюють блиск пасм, надаючи їм здорового вигляду.

Нанесіть половину склянки кокосового молока на вологе волосся. Залиште на 10 хвилин, змийте шампунем.

Як відновити ламкі пасма

Вам допоможе аргонова олія. Поживні жирні кислоти у її складі зволожують, відновлюють і зміцнюють волосся, схоже на солому.

Нанесіть олію на пошкоджене сонцем волосся перед виходом на вулицю. Антиоксиданти олії не лише запобігають новому пошкодженню волосся ультрафіолетовими променями, але й оздоровлять його, адже сонячне тепло відкриє кутикулу волосся, щоб олія могла краще ввібратися.

Щоб відновити ламкі пасма, нанесіть невелику кількість аргонової олії на сухе або вологе волосся від середини довжини донизу.

Як прибрати пухнастість

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Ви будете здивовані, але вам знадобиться крем для рук. Зволожувальні суміші, призначені для шкіри, також відновлюють вологість пересушеного волосся. Ба більше, густий крем обтяжує волосся, зменшуючи його пухнастість.

Обережно нанесіть невелику кількість крему для рук розміром з горошину, наприклад, на волосся від середини довжини донизу. Нанесіть залишки крему на кучері або пасма волосся біля шкіри голови.

Як зменшити жирність шкіри голови

У цьому нам допоможе міцелярна вода. Використовувані переважно для зняття макіяжу, очищувальні сполуки міцелярної води ефективно видаляють надлишки жиру зі шкіри голови, миттєво роблячи її менш жирною.

Намочіть ватний диск міцелярною водою, нанесіть на коріння і дайте висохнути.

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