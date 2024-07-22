Як підготувати ноги до педикюру, щоб процедура була приємною та ефективною

Оскільки зараз сезон босоніжок, точно час записатися на педикюр, якщо ви ще цього не зробили. Тим не менш, дехто досі вагається бо не наважується продемонструвати свої ноги майстру.

Якщо ви не наважуєтеся записатися на педикюр через власну незручність, ознайомтеся з порадами професіоналів нігтьового сервісу, які вони дали Woman&Home.

Експерти розповіли, як підготувати ноги перед візитом в салон краси, щоб почуватися зручно, потішити вашого майстра й зробити процедуру ефективною та приємною для обох.

Почистіть ноги

Перед педикюром майстер Тіну Белло рекомендує ретельно вимити ноги з милом і водою, щоб видалити будь-який бруд або піт, Белло також додає, що перед цим кроком ви можете попередньо трохи підстригти нігті на ногах, якщо вони особливо довгі, але уникайте формувати їх, оскільки це краще доручити професіоналу.

За день або два до процедури педикюру замочіть ноги в теплій воді на 10-15 хвилин, щоб пом'якшити шкіру, щоб техніку було легше видалити будь-які мозолі або жорсткі ділянки, радить Белло. Потім обережно відлущуйте ноги за допомогою скрабу для ніг або пемзи. Зосереджуйтесь на п’ятах і грубих ділянках, але будьте обережні, щоб не дратувати шкіру.

Зніміть залишки лаку з нігтів

Майстри рекомендують також видалити будь-який лак(якщо це звісно не гель-лак) перед педикюром, оскільки це заощадить час під час вашого прийому та дасть техніку більше часу, щоб побалувати вас.

Уникайте нанесення лосьйону для ніг

Незважаючи на те, що після пілінгу ваші ноги потребують зволоження, важливо відмовитися від звичайного лосьйону для ніг у день процедури, оскільки ноги без лосьйону дозволяють лаку для нігтів краще триматися.

Краще додати крем для ніг до вашого нічного догляду, щоб формула могла зволожити ваші ноги під час сну, замість того, щоб наносити його вдень, коли він може спричинити ковзання.

Обговоріть будь-які проблеми

У день вашого педикюру Белло радить повідомити про будь-які конкретні проблеми або захворювання, такі як алергія, діабет або грибок нігтів, вашому нігтьовому техніку, щоб переконатися, що лікування буде адаптовано до ваших потреб і безпеки.

Візьміть ляпанці, щоб одягнути їх після процедури

Хоча це не підготовчий етап, але якщо ви плануєте зробити традиційний лаковий педикюр, тоді дуже важливо взяти відкриті босоніжки чи ляпанці, щоб переконатися, що ваш лак після цього

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