Як підібрати чубок для свого типу волосся та форми обличчя: 10 варіантів від знаменитостей

Кожна жінка хоч раз у своєму житті думала, чи не відрізати їй чубчика. Чи хочете ви тонкий чубчик, проділ або чубчик-шторку, завжди знайдеться стиль, який ідеально підійде саме вам.

Існує багато різних стрижок із чубчиком, які підійдуть будь-якій довжині та текстурі волосся. Чубчик може бути шикарним і стильним і чудово підкреслювати форму вашого обличчя.

Good Housekeeping підсумував досвід знаменитостей, щоб сказати вам, що насправді чубчик може мати добрий вигляд на всіх, але якщо ви хочете бути впевнені, що ваш чубок не стане катастрофою, слід пам'ятати про форму свого обличчя.

Квадратні обличчя або обличчя у формі серця найкращий вигляд мають з більш тонким чубчиком із пір'ям, яке додає м'якості.

Довга форма обличчя ідеально поєднується з тупим чубчиком.

Круглому обличчю підійде зачесаний набік чубчик або чубчик-фіранка.

Обличчям овальної форми підійде практично будь-який тип чубчика.

Ось деякі з кращих типів чубчиків, які можна показати своєму перукарю як натхнення в цьому.

Чубчик-шторка

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Чубчик-шторка, що став знаменитим завдяки Бріджіт Бардо в 70-х роках, є стрижкою з пір'ям, яка створює недбалий образ. Він не вимагає особливого догляду, підходить для всіх типів волосся і досить зручний в укладанні.

Прямий чубчик

Наомі Кемпбелл / Фото: Getty Images

Коли ви думаєте про чубок, вам, мабуть, одразу спадає на думку прямий. Він обрізається прямо по лінії чола над бровами і не має шарів.

Переконайтеся, що чубчик лежить рівно і гладко, витягніть його за допомогою перевіреного засобу для випрямлення волосся, який підкреслить його блиск.

Кучерявий чубчик

Тайра Бенкс / Фото: Getty Images

Кучерявий чубчик зазвичай підстригають довше, щоб волосся не стискалося на лобі під час висихання. Підкресліть природну текстуру за допомогою крему для локонів. Акуратно розподіліть його по волоссю, починаючи з коріння, щоб не втратити об'єм.

Бічний чубчик

Дженніфер Гарнер / Фото: Getty Images

Бічний чубчик елегантно спадає через лоб і підходить для круглих облич. Цей чубчик працює на рівні очей, вилиць та лінії підборіддя.

Сушіть чубчик зліва направо феном, дотримуючись форми голови. Завершіть зачіску, надавши їй гладкість і блиск за допомогою гнучкої фіксації лаку.

Багатошаровий чубчик

Кім Кардашьян / Фото: Getty Images

Менш строгі, багатошарові чубчики зливаються з вашим волоссям і мають різну довжину, а це означає, що ви можете укладати його так, як хочете — ви можете розділити його посередині, укласти прямо або відкинути набік.

Воно матиме трохи кращий вигляд, якщо ви укладете його щіткою для фена.

Тонкий чубчик

Каміла Кабельо / Фото: Getty Images

Ці чубчики легкі та красиві. Тонкий чубчик зазвичай має багато розтушовань на кінцях, що надає йому ледь помітного, м'якого вигляду.

Укладати такий чубок дуже легко, головне, щоб він не прилип до чола, тому на завершальному етапі можете скористатися сухим шампунем.

Хвилястий чубчик

Зендея / Фото: Associated Press

Якщо у вас хвилясте волосся, ви можете продемонструвати їх текстуру на чубчику. Не турбуйтеся про сушіння феном — дозвольте волоссю прийняти природну форму

Просто нанесіть незмивний кондиціонер для волосся, щоб волосся залишалося гладким і посилився вигин хвилі.

Мікрочубчик

Зої Кравиць / Фото: Getty Images

Як дитячий чубчик, але ще менший. На відміну від багатьох чубчиків, він підстрижений десь посередині чола. Якщо ви хочете спробувати щось нове та унікальне, цей чубчик може вам підійти. Він вимагає деякого догляду, але кінцевий результат того вартий.

Укладайте його прямо донизу або набік. Відполіруйте кінці, провівши ними праскою, а потім дайте охолонути закріпивши воском.

Кудлатий чубчик

Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

Стрижки "Шег" ідеально підходять для тих, хто хоче мати розпатлане і "невимушене" волосся. Чубчик пухкий, кудлатий і ідеально лягає в кілька шарів. Через його безтурботний характер ви можете або дати чубчику висохнути природним шляхом, або додати спрей, щоб додати трохи життя.

Рваний чубчик

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Рваний чубок — чітко окреслений, з розділеними пасмами. Перистий край надає йому трохи неохайного вигляду. Ви можете досягти цього, використовуючи засіб для волосся, наприклад віск або кондиціонер, що не змивається, щоб підкреслити окремі пасма. Цей стиль ідеально підходить для густого волосся.

Читайте також: