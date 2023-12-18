Як підібрати відтінок червоної помади жінкам за 50: поради зіркових візажистів

За правильного підходу жінка в будь-якому віці може створити макіяж із червоною помадою та миттєво відчути себе розкішнішою і стильнішою. Головне – знайти правильний відтінок червоного, який доповнює тон вашої шкіри.

Міркування про те, що в одязі або макіяжі є якісь вікові обмеження, регулярно спростовуються знаменитостями, які не бажають дотримуватися цих неписаних правил і мають розкішний вигляд у будь-якому віці. Вони носять глибокі декольте, екстремальні міні, не зафарбовують сивину і роблять яскравий макіяж. Не нехтують зірки в елегантному віці й червоною помадою. Тому Womans World звернувся до найкращих зіркових візажистів по поради та рекомендації щодо вибору й використання червоної помади для жінок 50 років і старше.

Чи пасує жінкам старше 50 років червона помада

Червона помада для жінок старше 50 років – чудовий спосіб надати обличчю трохи яскравості, вважає візажистка Ешлі Чіуччі. Така помада особливо пасує жінкам зі зрілою шкірою, оскільки з віком наша шкіра, на думку візажистки Джанін Лобелль, втрачає пігмент. Та крім того, що яскрава помада додасть яскравості обличчю, вона може візуально зробити зуби білішими. Для цього вам потрібно вибирати червону помаду холодного відтінку, що нейтралізує жовтизну зубів.

Енді Макдавелл / Фото: Associated Press

"Всупереч поширеній думці, червона помада не робить губи тонкішими. Навпаки, вона надає тонким губам чіткості, роблячи їх повнішими", – каже Лобелль. Хоча Мерилін Монор, як відомо, використовувала комбінацію п'яти різних відтінків червоної помади і блиску, щоб досягти своїх культових, сміливих і пухких губ, найімовірніше, вам буде достатньо лише однієї помади та олівця для губ.

Як підібрати найкращий відтінок червоної помади

Пошук червоної помади, яка пасуватиме вам, – це поєднання двох речей: образу, який вам потрібен, і роботи з тоном вашої шкіри. Якщо ви хочете сміливості, червоний з рожевим або помаранчевим відтінком буде яскравішим на вигляд. А складні червоні відтінки з домішкою коричневого краще поєднуватимуться, якщо ви шукаєте щось більш нейтральне, стверджує Лобелль.

Шерон Стоун / Фото: Associated Press

Вибираючи відтінок, головне – визначити тон вашої шкіри: теплий він чи холодний. Ешлі Чіуччі пропонує зробити це так: перевірте вени на своєму зап'ясті: якщо вони у вас зелені – у вас теплий відтінок, а якщо ваші вени фіолетові або сині – у вас холодний відтінок шкіри. Після того, як ви визначили свій тон шкіри, оберіть відповідний червоний – якщо торн шкіри теплий, виберіть помаранчево-червоний відтінок, якщо холодний – холодно-червоний.

Тільда Свінтон / Фото: Associated Press

Червона помада і тональний крем

Червона помада чудово поєднується із сяйливим тоном. Для більш сучасного образу під час використання червоної помади візажистка Емілі Грей радить вибирати тональну основу з м'яким сяйвом. Це дозволяє червоній помаді бути головним акцентом макіяжу, оскільки щільна матова тональна основа може бути надто важкою в поєднанні з яскравими губами. Грей радить після тонального крему нанести консилер там, де це необхідно, і трохи припудрити зону під очима, щоб запобігти появі складок.

Червона помада і макіяж очей

Червона помада добре поєднується з густими віями та стрілками. Але щоб іще більше підкреслити очі, не відволікаючи увагу від червоної помади, Чіуччі радить нанести нейтральні мерехтливі тіні для повік, які додають легкого блиску та освітлюють очі.

Червона помада і рум'яна

Що стосується рум'ян, візажисти радять вибирати їх із рожевим відтінком, щоб вони доповнювали червоні губи. Наносьте легкий шар рум'ян, щоб вони не конкурували з кольором губ і не робили макіяж клоунським.

Як наносити червону помаду, щоб вона довго залишалася на губах

Коли йдеться про червону помаду, особливо на зрілій шкірі, дуже важливою стає техніка нанесення. Помада має лежати на губах рівномірно, щільно і не розтікатися.

І тому важливо пам'ятати кілька правил.

Використовуйте пензель для губ для точного нанесення. Червона помада має тенденцію залишати плями на шкірі, тому її складніше видалити, якщо ви припуститеся помилки під час нанесення. Через це професіонали рекомендують користуватися пензлем для губ.

Софія Вергара / Фото: Getty Images

Виберіть формулу помади, яка не сушить шкіру. Недолік помади для тривалого носіння полягає в тому, що іноді вона може бути занадто щільною і твердою на вигляд, тому вибираючи її, шукайте в описі продукту такі слова, як "живлення" і "зволоження", щоб переконатися, що ви знайдете помаду, яка не сушить ваші губи.

Використовуйте олівець для губ. Найкласичніший спосіб покращити стійкість помади – використовувати олівець для губ аналогічного відтінку. Це тому, що підведення ґрунтує губи і дає помаді можливість триматися. Візажисти радять під час нанесення червоної помади спочатку обвести олівцем контур губ і повністю зафарбувати ним губи. Обводячи контур, намагайтеся пройтися олівцем по виступу губ – це край, на який не поширюється їхній природний колір, але який все ще є частиною форми губ. Тому якщо підкреслити край губ за допомогою підведення, вони будуть значно повнішими на вигляд. Після того, як губи підведені й заповнені, нанесіть зверху легкий шар помади.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Наносьте помаду у два шари. Після нанесення першого легкого шару помади Чіуччі радить взяти суху серветку і прикласти її до губ, а потім припудрити їх розсипчастою пудрою. Вона каже, що це справді зафіксує колір після нанесення другого шару помади. Пудра дає помаді, нанесеній зверху, основу, яка підсилить її стійкість.

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Підбиваючи підсумки, варто ще раз зупинитися на тому факті, що найкращим у червоній помаді – і це незалежно від вашого віку – є приплив впевненості, який вона може вам дати. Це тому, що відтінки червоного часто асоціюються із силою, потужністю та сміливістю. Тому навіть якщо вам виповнилося 50 і ви ніколи не користувалися червоною помадою, зовсім не пізно виправити це прикре непорозуміння.

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