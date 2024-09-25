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Як повернути волоссю свіжий вигляд, якщо воно прилежалося за ніч

Як повернути волоссю свіжий вигляд, якщо воно прилежалося за ніч

Як повернути волоссю свіжий вигляд, якщо воно прилежалося за ніч / Фото: Credits

Якщо ви прокинулися з "гніздом" на голові, не варто хвилюватися, все можна виправити за декілька хвилин.

Спробуйте цей простий лайфгак, щоб повернути волоссю акуратний вигляд за лічені хвилини. На сторінці Healthy&LongHair поділилися ефективним способом, який допоможе вам швидко виправити неприємну ситуацію.

Що робити:

  • Якщо волосся прилежалося на потилиці, змочіть руки водою та нанесіть трохи води на коріння. Це допоможе йому знову стати слухняним;
  • Виберіть окремі пасма та злегка змочіть їх, піднімаючи один за одним. Наносьте воду з різних боків для рівномірного зволоження;
  • Не чекаючи, коли пасма висохнуть, почніть розчісувати волосся. Однією рукою розчісуйте, іншою легенько підіймайте пасма, щоб додати об’єм;
  • Візьміть фен і висушіть волосся, притримуючи пасма рукою для створення об'єму. Це надасть вашому волоссю доглянутого вигляду.

Весь процес займе не більше 10 хвилин і ваше волосся буде виглядати чарівно. Цей простий трюк допоможе швидко привести волосся до ладу вранці, заощадивши ваші час і зусилля.

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