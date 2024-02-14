Як позбутися темних кіл під очима: рецепт домашнього засобу з двох інгредієнтів

Блогерка розповіла, як позбутися темних кіл під очима за допомогою натурального домашнього засобу, на приготування якого треба лише кілька секунд.

Існує ціла низка причин, через які у вас можуть з'явитися темні кола під очима. Це і поганий сон, і генетичні особливості, і багато іншого. Вирішити цю проблему ви можете різними способами.

Якщо до ваших планів не входить усунення причини або проведення яких-небудь косметичних процедур – вам достатньо буде нанести під очі освітлювальний консилер. Але якщо ви хочете не замаскувати проблему, а позбутися її – можете скористатися порадою шанувальниці краси Мері Рене.

У своєму TikTok Мері розповіла, як за допомогою кави позбутися темних кіл під очима всього за кілька хвилин. Кофеїн, який міститься у вавовій гущі, покращує кровообіг, що своєю чергою зменшує набряклість і темний колір, а мед зволожує шкіру. Також кофеїн є сечогінним засобом – ліками, які допомагають зменшити накопичення рідини в організмі.

Блогерка поділилася рецептом маски, яка покращує тон шкіри навколо очей і допомагає зменшити набряклість.

Рецепт

кавова гуща – 2 ч. л.

рідкий мед – 1 ч. л.

тепла вода – 1 ч. л.

Мед змішайте з водою, щоб його було легше наносити, і додайте кавову гущу. Після того, як змішаєте всі інгредієнти, нанесіть суміш на чисте обличчя навколо очей і залиште на 15-30 хвилин. Потім акуратно змийте і нанесіть крем або всі звичні для вас доглядові засоби.

#coffeeeyemask #caffieneeyykin kinbrightening #diyskincarerecipes #diyskincareproducts #darkkeyecircles #eyepuffiness #eyedepuffmask #eyewrinkles #finelinesandwrinkles Kim _ _ _ _ _ _ _ @lebaneseangel22 I tried ця органічна яє mask для яркої її циркуляції & eye puffiness and GWORL it mot only brightened but SNATCHED my eyes UP. HERE'S THE RECIPE: •2 tsp organic coffee grounds • 1 tsp organic honey •1 tsp water • mix mix mix •set для 15-30 хвилин •rinse • GLOW✨✨✨✨

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