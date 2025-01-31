Як правильно наносити помаду на сухі губи

Сухі губи можуть стати справжньою проблемою для тих, хто любить яскравий та доглянутий макіяж. Лущення, відчуття стягнутості та нерівності можуть зіпсувати навіть найдорожчу помаду.

Однак нанесення губної помади на сухі губи цілком можливе – головне знати, як правильно підготувати шкіру та які засоби обрати, а про це розповіло видання RealSimple.

Що вам знадобиться

Зволожувальна маска для губ

Відлущувальний скраб для губ

Бальзам для губ

Зволожувальна губна помада

Як підготувати губи до нанесення помади

Нічна маска для губ

Подібно до догляду за шкірою обличчя перед важливою подією, процедура зволоження губ перед сном може суттєво покращити їх стан до ранку. Маска для губ є насиченішою, ніж звичайний бальзам і проникає глибше, інтенсивно живить шкіру. Вночі відбувається природне оновлення клітин, тому використання живильної формули саме перед сном допоможе зміцнити шкірний бар’єр і утримати вологу.

Відлущення

Зранку важливо зробити м’який пілінг губ за допомогою скрабу. Він допоможе позбутися сухих частинок та створить гладку поверхню для нанесення помади. Найкраще використовувати скраби на основі цукру – вони забезпечують м’яке відлущення без ризику подразнення. Дерматологи застерігають від занадто частого використання абразивних засобів, адже надмірне скрабування може призвести до ще більшої сухості та чутливості губ.

Бальзам як основа для ідеального покриття

Перед нанесенням помади варто зволожити губи легким шаром бальзаму. Оптимальний час витримки – 10-20 хвилин, щоб засіб встиг вбратися. Це дозволить уникнути нерівного покриття, яке може виникнути через надмірну кількість воску. Для економії часу цей етап можна зробити одним із перших у ранковій рутині макіяжу.

Зволожувальні помади

Якщо губи схильні до сухості, важливо вибирати помади з живильними компонентами. Сучасний ринок пропонує безліч варіантів, які поєднують догляд та декоративну косметику.

Губні бальзами з пігментом – містять антиоксиданти та зволожувальні компоненти, які пом’якшують губи.

Формули з гіалуроновою кислотою та пептидами – допомагають зменшити зморшки та роблять губи пружнішими.

Зволожувальні помади з вітамінами С та Е – не лише надають насичений колір, а й захищають від шкідливого впливу навколишнього середовища.

Натуральні засоби на основі рослинних олій та восків – чудовий варіант для тих, хто віддає перевагу екологічним продуктам.

Що викликає надмірну сухість губ

Холодна чи суха погода

Часте облизування губ

Вплив сонячних променів

Недостатній рівень зволоження організму

Дефіцит вітамінів, зокрема вітаміну В та заліза

Як відновити потріскані губи

Пити достатню кількість води, щоб підтримувати баланс вологи в організмі.

Використовувати бальзами для губ із компонентами, що зволожують, такими як гіалуронова кислота, масло ши та вітамін Е.

Наносити вазелін після бальзаму для губ, щоб "запечатати" вологу.

Використовувати бальзами з SPF, щоб захистити губи від ультрафіолету.

Як уникнути пересихання губної помади протягом дня

Щоб губи залишалися зволоженими, можна нанести тонкий шар прозорого бальзаму поверх помади чи використовувати зволожувальні фіксатори. Також варто уникати занадто матових формул, якщо губи схильні до сухості.

Догляд за губами не менш важливий, ніж догляд за шкірою обличчя. Правильна підготовка перед нанесенням помади допоможе уникнути дискомфорту та зробить макіяж губ бездоганним. Обираючи зволожувальні формули та доглядаючи за шкірою губ, можна сміливо наносити улюблені відтінки без страху за їхній вигляд протягом дня.

Ми також писали, як приготувати натуральний мʼятний бальзам для краси ваших губ.

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