Як правильно носити пов’язку на волоссі

Краса – це невеличка хитрість, навіть коли треба вдягнути звичайну пов’язку на волосся.

Фешнблогерка Maria Aiello показала своїм підписникам як правильно носити пов’язку на волосся у стилі Old Money.

Звичайно, можна просто натягнути пов'язку на волосся ніби обідок, але скоріш за все, ви матимете вигляд головної героїні радянського фільму. Такого точно не треба, тому тримайте і користуйтеся легким лайфгаком.

Що робити:

Зробіть проділ посередині та відділіть зверху, біля обличчя два пасма;

Можете закріпити їх спереду невеликою гумкою, щоб пасма вам не заважали;

Візьміть пов'язку та вдягніть її як звичайно, але пасма мають залишитися спереду, а не під нею;

Потім візьміть одне пасмо спереду й одне невелике пасмо з-під низу за пов'язкою;

Скріпіть їх невеликою гумкою і трохи підтягніть її;

Те саме повторіть з іншого боку.

Поради:

Якщо хочете, можна трохи завити чи підкрутити волосся спереду, додавши йому трохи об'єму.

Готово!

Ви матимете естетичний та спокусливий образ всього за пару хвилин.

Читайте також: