Як правильно носити пов’язку на волоссі

Краса – це невеличка хитрість, навіть коли треба вдягнути звичайну пов’язку на волосся.
Фешнблогерка Maria Aiello показала своїм підписникам як правильно носити пов’язку на волосся у стилі Old Money.
Звичайно, можна просто натягнути пов'язку на волосся ніби обідок, але скоріш за все, ви матимете вигляд головної героїні радянського фільму. Такого точно не треба, тому тримайте і користуйтеся легким лайфгаком.
Що робити:
- Зробіть проділ посередині та відділіть зверху, біля обличчя два пасма;
- Можете закріпити їх спереду невеликою гумкою, щоб пасма вам не заважали;
- Візьміть пов'язку та вдягніть її як звичайно, але пасма мають залишитися спереду, а не під нею;
- Потім візьміть одне пасмо спереду й одне невелике пасмо з-під низу за пов'язкою;
- Скріпіть їх невеликою гумкою і трохи підтягніть її;
- Те саме повторіть з іншого боку.
Поради:
Якщо хочете, можна трохи завити чи підкрутити волосся спереду, додавши йому трохи об'єму.
Готово!
Ви матимете естетичний та спокусливий образ всього за пару хвилин.
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