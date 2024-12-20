Яка форма нігтів вам пасує: поради майстра

Чи замислювалися ви коли-небудь, яку форму нігтів вам краще обрати, чи враховуєте ви довжину ваших пальців або ширину нігтьового ложа, адже манікюр — це не лише можливість подбати про себе, але й рішення, яке вплине на загальний вигляд рук.

Окрім вибору кольору, форма нігтів грає важливу роль у створенні гармонійного образу. Деякі форми подовжують пальці, інші створюють природний вигляд або додають певної драми вашому образу. За словами видання Real Simple, форма нігтів має повторювати природні контури кутикули та підкреслювати форму пальців.

Круглі

Круглі нігті відображають природний контур з округлим краєм. Вони ідеально пасують коротким пальцям, адже пом’якшують зовнішній вигляд широких нігтьових лож і допомагають пальцям мати довший вигляд.

Щоб створити таку форму, використовуйте пилочку та слідуйте природній лінії нігтя. Боки мають залишатися прямими, а верхній край — заокругленим.

Ідеально для: коротких пальців і широких нігтьових лож.

Овальні

Овальна форма подібна до мигдалю, але її кінчик підпиляний, щоб імітувати форму яйця. Така форма подовжує пальці та додає витонченості, а це особливо пасує маленьким рукам і коротким пальцям.

Щоб досягти овальної форми, починайте з круглої, але зосередьтесь на звужених боках і вищому заокругленому кінчику.

Ідеально для: маленьких рук і коротких пальців.

Квадратні

Квадратні нігті мають прямі боки та тупий верхній край. Ця форма додає рукам стриманості, але може зробити пальці коротшими та товстішими. Якщо у вас вузькі нігтьові ложа та довгі пальці, квадратні нігті матимуть особливо стильний вигляд.

Щоб отримати квадратну форму, підпилюйте ніготь по прямій лінії.

Ідеально для: довгих пальців і вузького нігтьового ложа.

Квадратно-овальні

Ця форма поєднує природність овальних і стриманість квадратних нігтів. Вона є найбільш практичною для догляду, адже відповідає природному росту нігтя.

Для створення квадратно-овальної форми спочатку підпиляйте нігті у квадрат, а потім згладьте кути пилочкою.

Ідеально для: будь-якого типу пальців.

Мигдалеподібні

Мигдалеподібні нігті звужуються з боків і мають округлий кінчик, нагадуючи форму горішка. Ця форма створює витончену естетику та допомагає коротким пальцям мати довший вигляд.

Щоб створити цю форму, підпилюйте боки, зберігаючи вузький, але м’який кінчик.

Ідеально для: коротких пальців і широких нігтьових лож.

Стилет

Довгі, ефектні та гострі нігті форми стилет пасують для найсміливіших образів. Ця форма вимагає особливого догляду, адже вона найбільш сприйнятлива до ламання.

Щоб досягти такого вигляду, підпилюйте боки у звужену точку. Для міцності рекомендується використовувати гелі чи акрил.

Ідеально для: довгих пальців.

Труна чи балерина

Ця форма імітує вигляд труни чи пуантів балерини. Вона має вузькі боки та прямий край. Для створення такої форми нігті мають бути міцними та довгими.

Щоб досягти форми труни, підпиляйте боки, створюючи звуження до прямого кінчика.

Ідеально для: тонких пальців і міцних нігтів.

Губна помада

Форма губної помади отримала популярність завдяки соціальним мережам. Нігті підпилюються під асиметричним кутом, а це створює вигляд скошеного краю.

Щоб створити таку форму, підпиляйте нігті під кутом, схожим на нахил губної помади.

Ідеально для: будь-якої довжини нігтів.

Як доглядати за формою нігтів у домашніх умовах

Використовуйте дрібні пилочки для нігтів, щоб уникнути пошкоджень.

Формуйте нігті в одному напрямку, а не рухами вперед-назад.

Наносьте додатковий шар швидковисихного топового покриття для захисту форми та довговічності манікюру.

Обирайте форму, яка підкреслить природну красу ваших рук і насолоджуйтесь доглянутим виглядом.

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