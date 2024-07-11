Як приготувати намащення з баклажанів: рецепт від фудблогерки

Вегетаріанська закуска до вашого столу, що стане чудовим доповненням до ваших страв.
Фудблогерка SELİN ATİLLA поділилась зі своїми підписниками рецептом смачного та корисного намащення з баклажанів, яке можна просто приготувати зі звичних інгредієнтів.
Інгредієнти
- Баклажан
- 2 шт.
- Цибуля
- 1 шт.
- Помідор
- 1 шт.
- Часник
- 1 голівка
- Нут (відварений)
- Волоські горіхи
- Оливкова олія
- Сіль
- Кмин
- Перець червоний
Приготування:
- У духовці запекти баклажани, помідори, цибулю та часник;
- Потім все почистити та закинути у блендер додавши нут, горіхи, спеції та олію;
- Ретельно все перебити та можна подавати до столу.
За необхідності перед подачею можете окропити зверху олією і посипати горішками.
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