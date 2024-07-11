Як приготувати намащення з баклажанів: рецепт від фудблогерки

Вегетаріанська закуска до вашого столу, що стане чудовим доповненням до ваших страв.

Фудблогерка SELİN ATİLLA поділилась зі своїми підписниками рецептом смачного та корисного намащення з баклажанів, яке можна просто приготувати зі звичних інгредієнтів.

Інгредієнти Баклажан 2 шт. Цибуля 1 шт. Помідор 1 шт. Часник 1 голівка Нут (відварений) Волоські горіхи Оливкова олія Сіль Кмин Перець червоний

Приготування:

У духовці запекти баклажани, помідори, цибулю та часник;

Потім все почистити та закинути у блендер додавши нут, горіхи, спеції та олію;

Ретельно все перебити та можна подавати до столу.

За необхідності перед подачею можете окропити зверху олією і посипати горішками.

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