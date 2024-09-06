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Натуральна косметика в домашніх умовах: як приготувати румʼяна з буряка

Натуральна косметика в домашніх умовах: як приготувати румʼяна з буряка

Як приготувати натуральні бурякові румʼяна / Фото: Credits

З давніх-давен наші предки використовували природні компоненти для створення косметичних засобів. Одним із популярних інгредієнтів був буряк. Завдяки своєму яскравому червоному пігменту його використовували як рум'яна та помаду.

На сторінці the_gentle_nomads блогерка Hatty поділилася з підписниками власним рецептом створення натуральних румʼян на основі звичайного буряка.

Основа крему:

  • Олія Ши 2 ст. л (1/8 склянки);
  • Бджолиний віск 1/2 ч. л;
  • Олія на вибір 1 ст. л (авторка використала антибактеріальну олію жожоба) ;
  • Олія шипшини 1/2 ч. л  (олія шипшини містить лінолеву кислоту, яка збалансовує рівень шкірного жиру, це корисно тим, хто має прищі та вугревий висип);
  • Вітамін Е 1/8 ч.л (за бажанням);
  • Ефірні олії 15-20 крапель (авторка використовувала олію чайного дерева, адже вона допомагає від прищів).

Пігмент:

Висушіть та подрібніть буряк. Він має бути мов пудра, щоб не було крихт у румʼянах. Або можна просто купити буряковий порошок.

Метод приготування:

  • У скляну миску додайте  олію Ши та бджолиний віск і поставте на каструлю, наповнену водою, щоб створити парову баню. Можна розтопити у мікрохвильовій печі;
  • Коли все розтопиться, додайте всі необхідні олії та вітамін Е;
  • Дайте трохи охолонути, поки воно не почне густіти;
  • Збийте вінчиком, поки суміш не стане пишною;
  • Поступово додайте буряковий порошок, перевіряючи колір, доки він не здобуде необхідного вам відтінку;
  • Викладіть суміш у стерилізовану ємність і дайте охолонути в холодильнику 2 дні.

Такі натуральні румʼяна можна також використовувати як помаду чи тіні.  

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