Спробуйте приготувати трав’яну олію проти целюліту

Приготуйте самостійно вдома олію, яка допоможе розгладити такі небажані ямочки від целюліту.

Блогерка Jess Bergeron показала як приготувати корисну трав’яну олію для зменшення целюліту. Звичайно, вона не зможе повністю видалити ямочки, які багато хто з нас має на стегнах, але вона здатна істотно покращити загальний стан шкіри.

Її регулярне використання допоможе відновити шкіру, підвищити її еластичність і зменшити видимість целюліту. Результатом стане рівна та підтягнута шкіра, а це зменшить ефект "апельсинової кірки".

Генетика, спосіб життя, використання та вживання штучних барвників та консервантів, а також наша щоденна фізична активність можуть суттєво вплинути на якість шкіри. Тож, трав'яна олія - важлива частина догляду за власним тілом. Живлення та зволоження олією, що настояна на травах, змінить ваше життя.

Як приготувати олію:

Вам знадобляться: деревій (може покращити кровообіг та тонус шкіри), шавлія (має м'які в'язкі властивості, допомагає підтягнути шкіру та зменшити появу целюліту) та лимонна шкірка (вона має високий вміст антиоксидантів та вітаміну С, які можуть допомогти у стимуляції вироблення колагену);

(може покращити кровообіг та тонус шкіри), (має м'які в'язкі властивості, допомагає підтягнути шкіру та зменшити появу целюліту) та (вона має високий вміст антиоксидантів та вітаміну С, які можуть допомогти у стимуляції вироблення колагену); Всі інгредієнти мають бути підсушені;

Змішайте їх у ступці та подрібніть до однорідності;

Потім, трави необхідно настояти в олії жожоба, для створення гарної масажної олії.

Цю трав’яну олію від целюліту можна використовувати щодня, наносячи її на все тіло або на конкретні ділянки, що потребують уваги. Регулярне застосування сприяє покращенню здоров'я шкіри та підтримує тонус тканин.

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