Як прискорити ріст нігтів: корисні поради

Якщо ви мрієте про довгі та здорові нігті, а ваші натомість ламкі та повільно ростуть, існує безліч способів допомогти їм рости швидше та стати міцнішими. Цей процес вимагає трохи терпіння, змін у догляді та правильного харчування.

Видання Real Simpleм поділилося порадами, як досягти бажаного результату.

Зволожуйте нігті

Як і шкіра, нігті також потребують регулярного зволоження. Якщо їм бракує вологи, вони стають сухими, ламкими й схильними до пошкоджень. Часте миття рук, використання побутових хімічних засобів і навіть засобів для зняття лаку можуть висушувати нігті.

Щоб уникнути цього:

Тримайте лосьйон для рук або масло для кутикули у машині, сумці чи на робочому столі.

Регулярно наносіть їх на руки та нігті, особливо після контакту з водою чи мийними засобами.

Не використовуйте нігті як інструменти

Використовувати нігті для відкривання коробок або пляшок — звичка, яка може звести ваші зусилля нанівець. Така практика лише призводить до ламкості та тріщин. Замість цього завжди використовуйте ножиці чи інші інструменти для таких завдань.

Дбайте про своє харчування

Ваш раціон напряму впливає на здоров’я нігтів. Звернути увагу на споживання корисних продуктів, багатих на:

Біотин: сприяє зміцненню та швидкому росту нігтів.

Омега-3: забезпечує зволоження та еластичність.

Протеїн і залізо: необхідні для міцності нігтьової пластини.

Включайте у свій раціон:

Листовий салат, гриби, авокадо, горіхи та лосось.

Яйця, нежирне м’ясо та цільнозернові продукти.

Додатково можна вживати добавки з біотином, кератином чи колагеном, які покращують стан нігтів, волосся та шкіри.

Захищайте нігті під час миття посуду

Тривалий контакт із водою чи хімічними засобами під час домашніх справ може послабити нігті. Надягайте гумові рукавички під час прибирання чи миття посуду. Це не лише захистить руки, а й допоможе подовжити термін носіння манікюру.

Використовуйте зміцнювачі

Спеціальні засоби для зміцнення нігтів, допоможуть відновити пошкоджену пластину. Вони містять корисні компоненти: вітаміни B5 і C, арганову олію та кальцій.

Як правильно використовувати:

Наносьте зміцнювач на чисті нігті через день.

Через тиждень видаліть і повторіть процедуру.

Використовуйте зміцнювач як базу під фарбу для додаткового захисту.

Дбайливо підпилюйте нігті

Неправильна техніка підпилювання може призвести до розшарування та ламкості. Використовуйте скляну пилку та рухайтеся в одному напрямку, щоб уникнути зачеплень. Починайте з країв, поступово переходячи до центру та завершіть процедуру поліруванням бафом.

Знайдіть свою ідеальну довжину

Не всім підходять наддовгі нігті, особливо якщо вони заважають повсякденним справам. Краще знайти "свою довжину" — максимальну довжину нігтів, яка не впливає на комфорт і зручність у повсякденному житті. Пам’ятайте, що нігті мають залишатися достатньо короткими, щоб не чіплятися за речі.

Розгляньте гелевий манікюр

Правильно нанесений гель-лак може створити захисний шар, який допоможе зберегти довжину нігтів. Важливо видаляти його правильно, щоб уникнути пошкодження натуральної пластини. Якщо гель починає підійматися, зверніться до професіонала чи скористайтеся спеціальним набором для зняття вдома.

Уникайте накладних нігтів

Акрилові та накладні нігті хоч і створюють ефект довжини, але можуть послабити натуральну пластину через використання клею. Це може призвести до розшарування та тріщин. Якщо хочете зберегти здоров'я нігтів, надавайте перевагу гелю чи натуральному манікюру.

Здорові та довгі нігті — результат комплексного догляду, правильного харчування та уникнення шкідливих звичок. Дотримуйтесь рекомендацій експертів, зволожуйте нігті, захищайте їх від пошкоджень і слідкуйте за своїм раціоном.

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