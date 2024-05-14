Як швидко та легко додати об'єму вашому волоссю за допомогою одного крабика

Така зачіска ідеально підійде для довгого волосся. Лише за допомогою одного крабика ваш об'єм волосся візуально можна помножити на два!

Коли ви не маєте часу на вигадливі зачіски, а кожного дня ходити з хвостиком теж набридло, можете спробувати зробити об’ємну та просту зачіску на довге волосся.

Блогер Anisa Sojka, у своєму відео, показала цікавий варіант традиційної мальвінки, яку під силу зробити кожному, лише за допомогою одного крабика, а це мінус резинки, від яких так часто в кінці дня болить голова.

Як зробити:

Руками розділіть волосся, як для мальвінки;

Хвостик на мальвінку, позаду, розділіть на дві прядки;

Закиньте прядки одна на одну і трохи закрутіть жгутом (як показано на відео);

Місце нахльосту прядок закріпіть крабиком так, щоб одна прядка була знизу, інша зверху;

Зачіска готова.

Спереду, можете висвободити дві прядки коло обличчя і для міцності зафіксувати спеціальними лаком, пудрою чи мусом. Мінімум часу та зусиль, максимум об’єму та краси.

Читайте також: