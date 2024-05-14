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Як швидко та легко додати об'єму вашому волоссю за допомогою одного крабика

Як швидко та легко додати об'єму вашому волоссю за допомогою одного крабика

Зачіска на довге волосся / Фото: Credits

Така зачіска ідеально підійде для довгого волосся. Лише за допомогою одного крабика ваш об'єм волосся візуально можна помножити на два!

Коли ви не маєте часу на вигадливі зачіски, а кожного дня ходити з хвостиком теж набридло, можете спробувати зробити об’ємну та просту зачіску на довге волосся.

Блогер Anisa Sojka, у своєму відео, показала цікавий варіант традиційної мальвінки, яку під силу зробити кожному, лише за допомогою одного крабика, а це мінус резинки, від яких так часто в кінці дня болить голова.

Як зробити:

  • Руками розділіть волосся, як для  мальвінки;
  • Хвостик на мальвінку, позаду, розділіть на дві прядки;
  • Закиньте прядки одна на одну і трохи закрутіть жгутом (як показано на відео);
  • Місце нахльосту прядок закріпіть крабиком так, щоб одна прядка була знизу, інша зверху;
  • Зачіска готова.
@anisasojka Quick and easy hack for more volume - half pony hairstyle using a claw clip #clawcliphairstyles #clawcliphack ♬ Otra Vez - ProdMarvin

Спереду, можете висвободити дві прядки коло обличчя і для міцності зафіксувати спеціальними лаком, пудрою чи мусом. Мінімум часу та зусиль, максимум об’єму та краси. 

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