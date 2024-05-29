Як швидко та легко завити коротке волосся: поради фешнблогерки

Якщо вам хочеться романтичних локонів, такий спосіб завивання підійде ідеально.
Блогерка KATHRIN GELINSKY записала відео, як зробити красиву та романтичну зачіску на коротке волосся і швидко його завити поки ви фарбуєтесь чи снідаєте. Все, що вам знадобиться, щоб створити ніжні хвилі на волоссі, це еластична гумка і близько 20 хвилин часу.
Що робити:
- Одягніть гумку на голову, на волосся, як спортивну пов’язку;
- Підбирайте пасма з-під гумки та поверх неї, всередину, обережно накручуйте на гумку (див. відео);
- Можна використати закріплювач, аби локони краще тримались;
- Потім просто розкрутіть їх і зніміть гумку;
- Розрівняйте волосся обережно руками.
Поради:
- Робити можна на сухе та вологе волосся;
- Якщо ви робите на вологе волосся, аби не чекати доки все висохне, можете підсушити його феном;
- Після того, як ви знімете гумку, краще не використовувати гребінець, інакше ваші "хвилі" будуть просто пишно стирчати.
Підходить для будь-якої довжини волосся і не обов’язково робити з вечора.
До речі, ми ще писали про те, "Як завити волосся за допомогою фольги".
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