Як швидко та легко завити коротке волосся: поради фешнблогерки

Якщо вам хочеться романтичних локонів, такий спосіб завивання підійде ідеально.

Блогерка KATHRIN GELINSKY записала відео, як зробити красиву та романтичну зачіску на коротке волосся і швидко його завити поки ви фарбуєтесь чи снідаєте. Все, що вам знадобиться, щоб створити ніжні хвилі на волоссі, це еластична гумка і близько 20 хвилин часу.

Що робити:

Одягніть гумку на голову, на волосся, як спортивну пов’язку;

Підбирайте пасма з-під гумки та поверх неї, всередину, обережно накручуйте на гумку (див. відео);

Можна використати закріплювач, аби локони краще тримались;

Потім просто розкрутіть їх і зніміть гумку;

Розрівняйте волосся обережно руками.

Поради:

Робити можна на сухе та вологе волосся;

Якщо ви робите на вологе волосся, аби не чекати доки все висохне, можете підсушити його феном;

Після того, як ви знімете гумку, краще не використовувати гребінець, інакше ваші "хвилі" будуть просто пишно стирчати.

Підходить для будь-якої довжини волосся і не обов’язково робити з вечора.

До речі, ми ще писали про те, "Як завити волосся за допомогою фольги".

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