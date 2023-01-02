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Як швидко змити криву стрілку: лайфгак від б'юті блогерки

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
418
Час на прочитання
1 хв
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Як швидко змити криву стрілку: лайфгак від б'юті блогерки

Фото: Credits

Якщо з першого разу намалювати гарну стрілку не вдалося, це може завдати багато клопоту.

Кожна дівчина знає, як складно змити стрілку, яка з першого разу не вийшла ідеальною. Вам потрібно використовувати спеціальні засоби і докласти деяких зусиль, які можуть спричинити почервоніння шкіри та значно подовжити час, який доведеться витратити на макіяж.

Але зневірятися не варто, б'юті блогерка Роуз Фрідеріке знає лайфгак, який дозволить легко і швидко видалити невдалу підводку для очей.

Все, що вам потрібно для цього – це скотч. Замість того, щоб намагатися відтерти лайнер, спочатку дайте підводці висохнути, потім візьміть шмат скотчу і приклейте його на стрілку. Далі обережно зірвіть скотч і він забере з собою вашу криву стрілку.

@rose.friederike Hack to remove Eyeliner #eyelinerhack #eyelinertips #makeuphack #makeuptipsandtricks ♬ BOTA (Baddest Of Them All) — Eliza Rose & Interplanetary Criminal

Це справді дуже просто.

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Дата публікації
Перегляди
418
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