Як швидко зробити обʼємний пучок на довге волосся

Якщо ви — власниця довгого волосся, спробуйте зробити цей цікавий пучок, який авторка назвала "Doggy bone".
Фешнблогерка Torie Bliss показала підписникам, як зробити цікавий та обʼємний пучок всього за декілька хвилин.
Що знадобиться:
- Гумка;
- Крабик (невеликий).
Що робити:
- Почніть робити звичайний хвіст(не високо). На останньому оберті гумки, не діставайте його повністю;
- Трохи стягніть гумку по волоссю, розділіть його на дві частини та через низ просуньте волосся, але знову не повністю. Кінчик хвостика має залишитися знизу;
- Візьміть цей хвостик, зберіть його до купи та через низ зафіксуйте крабиком, щоб приховати останній. Він має бути під волоссям (див. відео);
- За необхідності трохи розпушіть волосся, щоб надати йому обʼєму.
Авторка відео сказала, що ця зачіска трохи нагадує собачу кісточку, тому назвала її "Doggy bone".
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