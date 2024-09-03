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Як швидко зробити обʼємний пучок на довге волосся

Як швидко зробити обʼємний пучок на довге волосся

Як швидко зробити обʼємний пучок на довге волосся / Фото: Credits

Якщо ви — власниця довгого волосся, спробуйте зробити цей цікавий пучок, який авторка назвала "Doggy bone".

Фешнблогерка Torie Bliss показала підписникам, як зробити цікавий та обʼємний пучок всього за декілька хвилин.

Що знадобиться:

  • Гумка;
  • Крабик (невеликий).

Що робити:

  • Почніть робити звичайний хвіст(не високо). На останньому оберті гумки, не діставайте його повністю;
  • Трохи стягніть гумку по волоссю, розділіть його на дві частини та через низ просуньте волосся, але знову не повністю. Кінчик хвостика має залишитися знизу;
  • Візьміть цей хвостик, зберіть його до купи та через низ зафіксуйте крабиком, щоб приховати останній. Він має бути під волоссям (див. відео);
  • За необхідності трохи розпушіть волосся, щоб надати йому обʼєму.

Авторка відео сказала, що ця зачіска трохи нагадує собачу кісточку, тому назвала її "Doggy bone".

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