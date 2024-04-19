Як стати білявкою: 6 речей, які потрібно знати, перш ніж змінювати колір волосся

Напевно, кожна з нас хоч раз у своєму житті замислювалася про те, щоб перефарбуватися в блондинку. Багато хто успішно реалізував цей план. На деяких же чекала невдача.

Щоб стати блондинкою і на цьому шляху не зіткнутися з труднощами, потрібно враховувати багато факторів.

На що слід звернути увагу перед тим, як освітлитись, і який відтінок блонду підійде вам, розповідає Woman&home. Перукар та експерт із кольору Джонатан Ендрю та редакторка Чарлі Вільямс-Говітт, яка має більш ніж 20-річний досвід роботи в індустрії краси, розповідають усе, що вам слід знати, перш ніж стати білявкою.

Переконайтеся, що ваше волосся максимально здорове

Перед фарбуванням витратьте кілька тижнів на те, щоб привести волосся у добрий стан. Перед фарбуванням зробіть стрижку, щоб видалити кінчики, що січуться, і обробляйте волосся інтенсивним кондиціонером один або два рази на тиждень, щоб волосся стало сильним і готовим до зміни кольору. Якщо ви зробите ці кроки, а потім використовуватимете правильні продукти і засоби догляду, немає причин, через які ваше волосся не зможе залишатися здоровим.

6 речей, які потрібно знати, перш ніж стати білявкою / Фото: Credits

Враховуйте свій натуральний колір

Жінка з будь-яким кольором волосся може стати блондинкою, справа більше в процесі, і в тому, скільки часу це може зайняти в результаті. Чим темніше натуральне волосся, тим довший процес, каже Джонатан. Брюнеткам потрібно робити фарбування поетапно, щоб забезпечити захист та волосся.

Так що якщо ви від природи темноволоса і бачите себе платиновою білявкою, будьте готові до процесу та прийомів, які будуть розтягнуті на певний період для досягнення бажаного відтінку та підтримки кондиції.

Натуральні руді легко перетворюються на красиві тони блонду — знову ж таки, залежно від бажаного відтінку, може знадобитися кілька відвідувань.

Пам'ятайте, що блонд пасує не всім, і ретельно підберіть відтінок

Деякі відтінки блонду особливо відповідають певним відтінкам шкіри. Прохолодні тони шкіри з рожевим або синім відтінком підходять холодним блондинкам — подумайте про попелясті, бежеві. Більш теплі тони шкіри, такі як оливковий, підходять до жовтих або теплих золотистих відтінків – подумайте про медові, карамельні, теплі золотисті відтінки блонду.

Найкраще мати з собою фото того типу блонду, якого ви прагнете. Обов'язково покажіть його майстру, щоб уникнути непорозуміння. Ви можете думати про платину як про крижаний білий колір, однак у вашого стиліста може бути інша думка, і йому доведеться змінити тони відповідно до ваших уподобань. Ваш колорист може обговорити бажаний відтінок та допоможе скоригувати очікування щодо часу, який буде потрібно, процесу подальшого догляду та повторних відвідувань салону для підтримки відтінку.

6 речей, які потрібно знати, перш ніж стати білявкою / Фото: Credits

Виберіть техніку фарбування

Світле волосся можна отримати за допомогою декількох різних технік фарбування, таких як мелірування та балаяж, кожна з яких має різний зовнішній вигляд та рівень складності.

Балаяж — це освітлювач для волосся, який створює відблиски за допомогою техніки малювання від руки, зберігаючи м'якість і природне градуювання до кінчиків. За цієї техніки волосся висвітлюється випадковими ділянками, щоб створити дуже природне відчуття сонячного поцілунку.

Омбре — це градуйований колір, який стає світлішим до кінців. Колір плавно переходить від коричневого або темно-русявого до яскравого блондина, імітуючи місце, де сонце природно освітлює кінчики вашого волосся.

Повний колір — це просто блондинка від коріння до кінчиків. Оскільки це суцільний колір, під час використання цієї техніки темне коріння буде помітне швидше, хоча це залежить від вашого основного кольору та природної світлоти або темність.

Мелірування — це включення світліших ділянок волосся, посилення їх тонами, розташованими ближче до шкіри голови на певних ділянках, і освітлення волосся від коренів до кінчиків, додавання глибини та розмірності кольору на більш темній основі.

Якщо ви бажаєте бути природною білявкою, то балаяж для вас. Сміливий однотонний колір від коріння до кінчиків призначений для тих, хто готовий щомісяця підфарбовувати коріння і хоче мати однотонний колір.

Половинне або повне мелірування — це, мабуть, найпопулярніший метод серед споживачів, що переходять до блонду.

Оновіть доглядові продукти

Після того, як ви витратилися на свій новий світлий відтінок, ви, безперечно, захочете, щоб він тримався якомога довше. Якщо ви витрачаєте час і гроші на відвідування професійного колориста, також важливо інвестувати у правильні засоби догляду та після виходу з салону, підкреслює Джонатан.

Професійні шампуні та кондиціонери для світлого волосся містять інгредієнти, які допоможуть довше зберегти свіжість відтінку світлого волосся. Має сенс витратитись на засоби для корекції кольору, відновлювальні та термозахисні засоби.

Засоби корекції кольору. Кращі фіолетові шампуні та кондиціонери ідеально підходять для усунення жовтого відтінку, який може з'явитися на світлому волоссі за кілька тижнів. Золоті шампуні ідеально підходять для тих, хто хоче зігріти свій блонд між відвідинами салону.

Кращі фіолетові шампуні та кондиціонери ідеально підходять для усунення жовтого відтінку, який може з'явитися на світлому волоссі за кілька тижнів. Золоті шампуні ідеально підходять для тих, хто хоче зігріти свій блонд між відвідинами салону. Відновлювальні засоби. Регулярні щотижневі маски та процедури глибокого кондиціювання є обов'язковими для будь-якої блондинки, щоб забезпечити зволоження та живлення волосся. Фарбування волосся може зробити його пористим і схильним до сухості.

Регулярні щотижневі маски та процедури глибокого кондиціювання є обов'язковими для будь-якої блондинки, щоб забезпечити зволоження та живлення волосся. Фарбування волосся може зробити його пористим і схильним до сухості. Засоби для термозахисту. Намагайтеся обмежити використання інструментів для термоукладання і за можливості сушити волосся на повітрі. Але якщо ви все ж таки його використовуєте, обов'язково захистіть волосся термозахисним засобом, щоб захистити волосся від пошкоджень, викликаних високими температурами.

Світле волосся має тенденцію бути більш крихким, тому дуже важливо поводитися з ними обережно. Не тягніть і не чіпляйте волосся, особливо вологе.

6 речей, які потрібно знати, перш ніж стати білявкою / Фото: Credits

Будьте готові до витрат

Перетворення на блондинку та підтримка кольору забирає багато часу, і так, це може бути дорого. Незалежно від того, чи робите ви звичайне мелірування, суцільне фарбування або балаяж, будьте готові до того, що бути блондинкою вимагатиме нових регулярних вкладень. Крім того, вам доведеться інвестувати в засоби догляду, щоб ваш світлий відтінок мав свіжий, здоровий і блискучий вигляд, так що майте це на увазі.

Однак Чарлі Вільямс-Говітт стверджує, що всі ці вкладення окупляться. Особливо, якщо ви досягнете відтінку своєї мрії, зумієте його підтримати і ретельно доглядатимете за волоссям, щоб воно мало здоровий вигляд.

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