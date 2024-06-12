Як стилізувати обідок для волосся: поради блогерки

Завдяки цьому лайфгаку ваша хустинка перестане сповзати з голови, а ви увесь час її поправляти.
За допомогою одного обідка і декількох хустинок ви зможете змінювати власний образ, підлаштовуючи зачіску під вбрання.
Блогерка Mrs Clare Hooper на своїй сторінці Instagram ділиться з підписниками своїми життєвими секретами та лайфгаками. Кожен вона перевіряє на собі та показує читачам. Цього разу маємо лайфгак, як стилізувати обідок хустиною, та ще й з практичного погляду зробити так, щоб нічого не сповзало з голови.
Вам знадобиться:
- Обідок (широкий);
- Хустина.
Що робити:
- Оберіть потрібну хустину і зав’яжіть нею вузол посередині обідка;
- Одягніть обідок і кінчики хустинки зав’яжіть під волоссям;
- Поправте зверху хустину таким чином, щоб вона повністю закрила ваш обідок;
- Можете трохи заправити хустину під обідок, що його точно не було видно.
Максимально просто і симпатично, а замість хустини можна використовувати бандану.
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