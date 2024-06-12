Як стилізувати обідок для волосся: поради блогерки

Завдяки цьому лайфгаку ваша хустинка перестане сповзати з голови, а ви увесь час її поправляти.

За допомогою одного обідка і декількох хустинок ви зможете змінювати власний образ, підлаштовуючи зачіску під вбрання.

Блогерка Mrs Clare Hooper на своїй сторінці Instagram ділиться з підписниками своїми життєвими секретами та лайфгаками. Кожен вона перевіряє на собі та показує читачам. Цього разу маємо лайфгак, як стилізувати обідок хустиною, та ще й з практичного погляду зробити так, щоб нічого не сповзало з голови.

Вам знадобиться:

Обідок (широкий);

Хустина.

Що робити:

Оберіть потрібну хустину і зав’яжіть нею вузол посередині обідка;

Одягніть обідок і кінчики хустинки зав’яжіть під волоссям;

Поправте зверху хустину таким чином, щоб вона повністю закрила ваш обідок;

Можете трохи заправити хустину під обідок, що його точно не було видно.

Максимально просто і симпатично, а замість хустини можна використовувати бандану.

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