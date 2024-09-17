Як укладати боб: ультрамодний трюк від знаменитостей

Заправлений боб, кажуть, стане хітом цього сезону. Це укладання — втілення витонченої простоти, і, так, нескладно повторити його в домашніх умовах.

Тенденції стрижок цього сезону вітають лише кілька класичних стилів, один із них – боб. За словами експертів, цього сезону ми побачимо багато бобів до ключиць і французьких стрижок, але, незважаючи на їхню різну довжину і шари, пасма цієї стрижки повинні мати одну просту, але по-справжньому шикарну загальну техніку укладання — вони повинні бути заправленими за вухо.

Woman&Home розповідає, як зробити таке укладання та показує зіркові приклади.

Що таке заправлений біб

Як вже згадувалося, цей спосіб укладання фактично передбачає заправлені передні пасма вашої короткої стрижки з одного або з обох боків за вуха. Це робить стиль витонченим, зберігаючи водночас той невимушений і незавершений вигляд, ніби ви просто розсіяно зачесали пасма назад.

Том Сміт, відомий стиліст, описує найпотужнішу укладання сезону так: "Стрижка боб, яка або має одну довжину, або злегка градуйована, закріплена за одним або обома вухами".

Крім того, що це має шикарний вигляд, заправлений боб також пропонує просте рішення, що не вимагає особливого догляду для волосся, що звисає на обличчя або падає в очі, а також пропонує легке збільшення об'єму для тонкого волосся.

Ця техніка підходить для волосся будь-якої довжини та стилю, але особливо вишуканий вигляд має з бобом і, як зазначає Сміт, підходить для всіх варіантів короткої стрижки.

Як укладати заправлений боб

Цей образ підходить для будь-якого стилю боба, будь то пружні пір'яні шари, хвилі або гладка пряма стрижка.

Сміт каже, що найкраще ця зачіска тримається, якщо на волоссі є трохи продукту для укладання, оскільки щойно вимите або пухнасте волосся може бути важко закріпити за вухом.

Таким чином, Сміт рекомендує використовувати спрей для об'єму або мус перед сушінням феном для додаткової підтримки та укладання. Як варіант можна нанести лак для волосся сильної фіксації на волосся навколо вуха для фіксації. Ви також можете використовувати невелику заколку або шпильку, щоб закріпити волосся на місці, — для додаткової фіксації.

Чому заправлений боб підходить для тонкого волосся

Цей підгорнутий боб підходить для волосся будь-якої довжини і текстури, але особливо гарний для тих, хто має тонке або рідке волосся. Як пояснює Сміт, заправляючи волосся за вухо, ви збираєте густоту волосся, що робить укладання фантастичним варіантом для тих, хто хоче надати густоти своєму тонкому волоссю.

Це також дуже ефективна зачіска для вузького або довгого обличчя, каже Сміт, і створює піднесений, елегантно-повсякденний образ.

Якщо вам потрібне візуальне натхнення, ми зібрали кілька образів із заправленим каре, створеним такими зірками, як Гелен Міррен та Лілі Коллінз.

Заправлений боб Гелен Міррен

Хелен Міррен / Фото: Getty Images

Якщо ваш боб довжиною до ключиць або плечей, вишуканий образ Гелен Міррен з вечірки на честь 40-річчя Dolce&Gabbana 6 квітня 2024 року – це все, що вам потрібно. Просто випряміть кінці вашого боба — за допомогою фена-щітки або випрямляча для короткого волосся — а потім використовуйте олію для волосся або крем для укладання, щоб розгладити будь-які пасма, що виткалися і вибилися, закріпивши передні пасма за обома вухами. Це просто, але так чисто та вишукано.

Або ви можете заправити за вухо тільки одну половину волосся, а другу залишити вільною.

Хелен Міррен / Фото: Associated Press

Заправлений боб Ізабель Юппер

Ізабель Юппер / Фото: Getty Images

Тенденція до центрального проділу була популярна весняними місяцями і має особливо шикарний вигляд у поєднанні з модним осіннім бобом. Ізабель Юппер демонструє дуже вишукану і гладку версію образу з волоссям, заправленим за обидва вуха, за винятком одного пасма, що обрамляє обличчя.

Однобічний боб Лілі Коллінз

Лілі Коллінз / Фото: Associated Press

Для дуже легкого втілення цього і без того невимушеного образу наслідуйте приклад зірки "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз, заправивши лише один бік за вухо — особливо якщо ваш боб підстрижений до такої ж довжини.

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