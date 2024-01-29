Як уникнути невдалої стрижки: поради, які працюють

Немає нічого гіршого, ніж піти до салону, годинами сидіти в кріслі, заплатити багато грошей і отримати зрештою погану стрижку. На жаль, таке може статися. Гарна новина в тому, що є спосіб уникнути цього, і він не потребує особливих зусиль.

Запорукою гарної стрижки є наявність чудового стиліста, з яким вам комфортно і який змушує вас почуватися невимушено. Як його знайти та на що звернути увагу під часпошуків і подальшого спілкування, розповідає The HairStyler.

Пошук в Інтернеті – це простий спосіб знайти салон чи стиліста. Запитайте своїх подруг, кого вони порекомендують, особливо добре це працює, якщо у вашої подруги така ж текстура волосся, як і у вас, тож за її стрижкою ви зможете визначити, чи відповідає її рекомендація вашим потребам.

Щойно ви знайдете салон, який, на вашу думку, вам підійде, огляньте його зовні та навіть посидьте в зоні очікування, якщо це можливо, і подивіться, як салон веде свій бізнес, як звертається до своїх клієнтів. Усміхнені клієнти – це очевидний і правдивий показник якості роботи перукарів.

Коли ви визначилися з відповідним салоном і записалися на стрижку, попросіть перед початком про невелику консультацію зі своїм стилістом та обговоріть такі питання:

форма обличчя;

тип волосся;

укладання в домашніх умовах;

що вам подобається у вашому волоссі;

що вам не подобається у вашому волоссі;

довжина, з якою ви готові розстатися;

не зайвим буде показати майстрові фото стрижок, які вам подобаються.

Що варто пам'ятати, щоб уникнути поганої стрижки

Витрати не завжди дорівнюють якості – і маючи це на увазі, вам потрібно вибирати перукаря, ґрунтуючись на відгуках, а не на ціні. Витратьте серйозний час на пошук рекомендацій та перегляньте сторінку вибраного вами стиліста в соцмережах. Там, напевно, будуть викладені найкращі, на його думку, роботи. Також там можуть бути чесні відгуки клієнтів.

Поговоріть зі своїм стилістом

Чесно обговоріть зі своїм стилістом і докладно розкажіть йому, яку стрижку ви шукаєте, та дозвольте йому висловити власну думку. Ваша нова стрижка повинна пасувати до форми вашого обличчя й голови та типу волосся. Звернувшись до свого стиліста, ви зможете отримати корисні поради про те, як можна покращити вашу стрижку.

Як уникнути невдалої стрижки / Фото: Credits

Будьте готові до імпровізації

Якщо ви покажете своєму стилістові фотографію бажаної стрижки, він зрозуміє, що вам потрібно. Однак майте на увазі, що не завжди вона може мати вигляд точно такої, як на картинці, і вашому майстрові, можливо, доведеться внести невеликі зміни, щоб стрижка пасувала вашому обличчю.

Колір теж не завжди можна і потрібно повторити в точності. Один і той самий колір може бути гарним на вигляд на одному відтінку шкіри і не пасувати іншому. Те саме стосується стрижки. Вашому стилісту, можливо, доведеться використовувати зображення як ідею або навіть змішати й зіставити кілька зображень, щоб отримати стрижку та колір, які найкраще вам підійдуть.

Не мовчіть

Якщо вам не пощастило і ви дійсно ненавидите свою нову стрижку, вам треба про це сказати, щоб ваш перукар міг виправити її. Будьте ввічливими й чесними, скажіть, які моменти вас не влаштовують, і дозвольте своєму перукареві допомогти вирішити проблеми. Вам потрібно обов'язково щось сказати або одразу, або за кілька тижнів, якщо було зістрижено занадто багато.

Будьте терплячими

Зрештою, волосся дійсно відростає. Ви завжди маєте пам'ятати про це, і якщо ви не можете одразу виправити стрижку через те, що занадто багато зістрижено або ваше волосся пошкоджене фарбою, вам треба просто трохи зачекати. Щойно ваше волосся знову відросте і стане здоровішим, поверніться, щоб усе виправити, або зверніться до іншого перукаря, якому довіряєте.

Враховуйте свій спосіб життя

Ваше волосся може мати гарний вигляд, коли ви виходите з салону з усіма засобами на ньому і професійним укладанням, але вам потрібно подумати, яким воно буде на вигляд через кілька днів після миття і самостійного укладання.

Вам необхідно переконатися, що ви вибрали фасон, який буде відповідати не тільки вашій формі обличчя, але й вашому способу життя. Перш ніж зробити стрижку, запитайте свого стиліста, якого догляду вона потребує. Майте на увазі, що чим коротша зачіска, тим частіше вам доведеться її стригти, щоб вона залишалася в гарній формі.

Якщо ви не можете що чотири тижні відвідувати перукаря, тоді коротка зачіска може виявитися для вас не найкращою ідеєю. Те саме стосується і чубка. Якщо ви збираєтеся вибрати стиль із чубком, вам треба переконатися, що ви зможете доглядати за ним. Це означає не лише те, скільки разів вам доведеться підстригати чубок, але й те, що вам доведеться мити його частіше, ніж усе волосся.

Це пов'язане з тим, що чубок падає на ту частину обличчя, яка більше потіє, а також має сальні залози. Як результат, чубок матиме вигляд жирного.

Як уникнути невдалої стрижки / Фото: Credits

Ще кілька порад, як отримати стрижку мрії

Під час стрижки переконайтеся, що стиліст розуміє, яку довжину ви хочете. Хороший майстер автоматично запитає, чи підходить довжина, ще до того, як він наблизиться до вашого волосся з ножицями.

Ніколи не стрижіться напередодні важливої події, а також коли ви гніваєтеся або перебуваєте в похмурому стані та відчайдушно потребуєте змін. Нова стрижка має бути добре спланованою, радісною і захопливою подією.

Не бійтеся сказати, якщо здається, що процес стрижки йде не так, як ви обговорили зі своїм стилістом. Уважно стежте за першими зробленими ножицями рухами. Якщо вони не такі, як вам подобається, попросіть свого перукаря зупинитися та конструктивно висловіть будь-які побоювання. Чемне обговорення вашої домовленості ще раз дозволить переконатися, що план цілком зрозумілий стилістові, і допоможе повернути стрижку в потрібне русло.

Нарешті, вам потрібно переконатися, що в разі, якщо ви носите окуляри, то ви вибираєте таку стрижку, яка дозволить вам знімати й надягати їх, не торкаючись волосся. Це може здатися дивним, але вам треба обов'язково це зробити, адже якщо весь час торкатися волосся, воно дуже швидко стає жирним на вигляд.

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