Як відростити довге волосся з короткого каре

Якщо ви коли-небудь намагалися відростити довге волосся, знаєте, як це непросто. Забарвлення, завивки та регулярні гарячі укладання роблять цей процес ще складнішим. Але, якщо дуже захотіти, відростити волосся і досягти красивих довгих хвиль можна. Потрібно просто знати кілька правил.

Процес стимулювання зростання волосся полягає не так у вжитті заходів для швидкого зростання, скільки в тому, чого слід уникати.

Woman&Home проконсультувалися з двома експертками-трихологинями, щоб дізнатися, що працює, що ні, та як отримати волосся моєї мрії.

Волосся росте в середньому на 1-1,5 см на місяць. Прискорити цей процес неможливо, стверджує Анабель Кінгслі – консультантка-трихологиня. Тим не менш, є багато речей, які можуть перешкодити вашому волоссю досягти бажаної довжини.

Наприклад, дефіцит поживних речовин може призвести до випадання волосся до того, як воно досягне необхідної довжини. Усунення цієї чи будь-якої іншої причини може допомогти вам досягти оптимальної швидкості зростанню волосся. Ламкість також може перешкодити волоссю зростати довше, тому важливо стежити за його загальним станом і силою.

Купуйте засоби догляду

Як віддерти довге волосся / Фото: Credits

Дуже уважно та обережно ставтеся до всіх рекомендацій щодо догляду за волоссям та не поспішайте перевіряти на собі всі популярні лайфгаки із соцмереж. Наприклад, як стверджує трихологиня, рицинова і розмаринова олії не сприяють зростанню волосся. Однак вони служать певної мети у догляді за волоссям, і їхні переваги включають додавання блиску і згладжування кутикули волосся, щоб утримувати вологу та покращувати розчісування.

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Знаменита трихологиня Ханна Гборонді погоджується, що у цій галузі багато заплутаного. Велика частина рекламованих засобів для зростання волосся увічнюють міфи та помилки, каже вона. Шампуні від випадіння волосся часто обіцяють більшу ефективність, ніж насправді, тому що насамперед покращують здоров'я шкіри голови, а не звертають назад випадання волосся. Натуральні засоби, такі як олії та рослинні екстракти, можуть підтримувати здоров'я шкіри голови, але не мають універсальних доказів значної стимуляції росту волосся. Іншими словами, резюмує Ханна, продукти, які обіцяють миттєві результати, зазвичай перебільшені, зростання волосся – це поступовий процес.

Однак, Ханна рекомендує певні інгредієнти, про які ви, ймовірно, чули. Щоб сприяти зростанню волосся, вона радить зосередитись на використанні таких продуктів, як спеціалізовані шампуні та кондиціонери з такими інгредієнтами, як біотин або кофеїн, місцевих засобів, таких як міноксидил, та масажери для шкіри голови.

Перегляньте свій раціон

Як і у разі зі здоров'ям шкіри та міцністю нігтів, зростання волосся багато в чому залежить від того, що ми їмо, а також. Вживання різноманітної їжі, тобто збалансована дієта, безумовно, сприяє зростанню волосся. У тих, хто відчуває проблеми з випаданням або недостатнім зростанням та якістю волосся часто діагностують дефіцит заліза та феритину (запасене залізо), вітаміну B12, нестачу білка та складних вуглеводів.

Щоб боротися з цим, Ханна рекомендує дієту, повну достатньої кількості білка з таких джерел, як пісне м'ясо та боби, омега-3 жирні кислоти, що містяться в рибі та горіхах; необхідних вітамінів та мінералів, таких як біотин, з яєць та цільного зерна, вітаміну D, одержуваного із сонячного світла або добавок; вітаміну E, в горіхах і насінні, цинку в горіхах і насінні та заліза в червоному м'ясі та шпинаті.

Зволоження також є ключем до здоров'я волосся, тому завжди тримайте пляшку води під рукою.

Добавки

Іноді наш раціон може бути недостатнім через певні ситуаційні фактори, а це означає, що необхідні добавки. Якщо ви хочете підтримувати волосся у чудовому стані, щоб воно продовжувало рости, а не ламалося, ви можете спробувати добавки, що містять певні вітаміни та мінерали.

Для тих, у кого їхній дефіцит, найкращим вибором можуть бути добавки із залізом та B12, у той час як біотин також пов'язаний зі здоров'ям волосся. Багато брендів пропонують добавки спеціально розроблені для волосся. Обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати що-небудь.

Догляд за шкірою голови

Як віддерти довге волосся / Фото: Credits

Хоча деякі поради щодо зростання волосся в соціальних мережах можуть виявитися неефективними, одну з них — догляд за шкірою голови — схвалили експерти. Засоби для догляду за шкірою голови стають все популярнішими. Здоров'я шкіри голови потрібне для здорового росту волосся. Шкіра голови — це система підтримки вашого волосся і основа ваших волосяних фолікулів, каже Анабель. Численні дослідження показали, що запалена шкіра голови, що лущиться, може призвести до втрати волосся. Погане здоров'я шкіри голови також може негативно вплинути на міцність волосся, коли вони виходять із фолікула. Анабель рекомендує купувати краплі для шкіри голови, які, за її словами, ідеально підходять, якщо у вас випадає волосся або ви просто хочете підтримати цикл його зростання. Ви також можете спробувати регулярно робити легкий масаж шкіри голови, пробувати маски, призначені для цієї зони, і відлущування.