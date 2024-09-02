Як використовувати гуаша для обличчя

За допомогою гуаша у домашніх умовах можна зробити якісний масаж обличчя, підтягнути шкіру та зняти набряклість.

Блогерка Kasey Dixon розповіла та показала своїм підписникам, як зробити масаж за допомогою гуаша, який підтягне вашу шкіру та трохи зніме набряк.

Перше, що необхідно — це зробити масаж обличчя та шиї пальцями, щоб розігнати лімфатичну систему. Обережно розімніть область декольте та біля вух, щелепу, перенісся та міжбрівну ділянку.

Потім нанесіть на обличчя свою улюблену олію, щоб гуаша легше ковзала по шкірі.

Масаж гуаша авторка виконує знизу вверх і починає зі щелепи. Рухи необхідно робити з обох боків обличчя.

Промасажуйте ділянку щелепи вгору та шиї — вниз — 10 разів;

Промасажуйте носогубну ділянку та вниз по шиї — 10 разів;

Промасажуйте область вилиці та ведіть гуаша вгору — 10 разів;

Промасажуйте ділянку під оком (натискайте дуже легко) — 10 разів;

Промасажуйте повіко, ніби підтягуючи його вверх (натискайте дуже легко) — 10 разів;

Промасажуйте збоку, ніби виводячи всю рідину з обличчя та шиї вниз — 10 разів;

Промасажуйте область лоба — 10 разів;

Промасажуйте ділянку між бровами — 10 разів;

На відео авторка зробила масаж з одного боку обличчя, щоб візуально показати, як підтягнулася шкіра, а погляд став більш відкритим. Також авторка наголосила, що припинила використовувати ботокс і надала перевагу саме такому масажу. Вона робить його вже 9 місяців і результат — не гірший за уколи краси.

Такий масаж можна робити щоранку, головне — послідовність і регулярність.

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